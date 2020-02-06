Bazen bir resim, binlerce kelimenin yerine geçebilecek yeterlilikte olabiliyor. Ancak tahmin edersiniz ki böylesine gösterişli resimleri bulmak da bir hayli zor. Bu noktada sizlere birazdan önereceğimiz siteler, oldukça kaliteli içeriklere sahip.

Google, Yandex ve Bing... Sıradan arama motorlarının sonuçları da artık fazlasıyla sıradan olmaya başladı. Aradığınız görüntüleri yaygın yöntemlerle bulamıyorsanız, alternatiflere yönelmenin vakti gelmiştir.

Makalelerimizi, bloglarımızı ya da sadece ödevlerimizi oluştururken bile çeşitli resimler bulmamız gerekebilir. Bugün sizler için birbirinden iyi resimleri tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz 20 internet sitesini listeledik. Gelin birbirinden iyi ve ücretsiz bu internet sitelerini birlikte inceleyelim.

1. Pixabay:

Pixabay’ın içerisinde hayal edemeyeceğiniz kadar çeşitli ve kaliteli resimler mevcuttur. Sanal illüstrasyonlar ve videolar da bulabileceğiniz sitede, aklınıza gelecek birçok kategoriye erişebilirsiniz. Sizler de Pixabay’ın büyülü dünyasını merak ettiyseniz, bağlantıya tıklayarak siteye yönlendirilebilirsiniz.

2. Flickr

İçerisinde ücretli ve ücretsiz resimler bulunan Flickr’i, dikkatli bir şekilde tarayabilir ve işinize yarayacak ücretsiz resimleri alabilirsiniz. Bunun için bağlantıya tıklamanız ve ardından karşınıza çıkacak olan internet sitesine kayıt olmanız yeterli olacaktır.

3. Pexels

Pexels, sizlere Creative Commons lisansının kapsadığı yüksek kaliteli fotoğraflar sunar. Her ay en az 3.000 yeni fotoğrafın eklendiği internet sitesinin içerisinden, muhakkak işinize yarayacak şeyler bulabileceksiniz. Bu noktada sizler de bağlantıya tıklayarak siteye erişim sağlayabilirsiniz.

4. Unsplash

Unsplash, yüksek çözünürlüklü ücretsiz gönderiler indirmek için en iyi kaynaklardan bir tanesidir. Platform, dünyanın dört bir yanında bulunan fotoğrafçılar tarafından destekleniyor ve yürütülüyor. Sizlerde bu ağın bir parçası olmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. StockSnap

Eğer sosyal medya için güzel ve ücretsiz resim ihtiyacınız varsa, StockSnap ile bu ihtiyacınızı sonuna kadar karşılayabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemenizi gerektirmeyen bu internet sitesine bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Burst

Burst, birkaç fotoğrafçıyı ortak bir platformda buluşturan ücretsiz bir internet sitesidir. Site görüntü kütüphanesiyle; web sitelerine, masaüstü arka planlarına veya sosyal medya hesaplarınıza telifsiz görüntüler eklemenizi sağlar. İnternet sitesini ziyaret etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. Visual Hunt

Visual Hunt, çeşitli görüntüleri tek çatı altına toplayan bir internet sitesidir ve platformda bulunan çoğu fotoğraf Creative Commons lisanslıdır. Sizler de siteye göz atmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

8. ISO Republic

ISO Republic, özellikle web siteleri ve blog yazıları için ücretiz HD kaynaklar sunar. Zaten sitenin misyonu da tasarımcılara, geliştiricilere, blog yazarlarına, pazarlamacılara ve sosyal medya kullanıcılarına ücretsiz içerikler sunma yönündedir. Siz de eğer bu kategoriler içerisinde yer alıyor veya sadece “gözüm gönlüm açılsın” diyorsanız, bağlantıya tıklayarak internet sitesine erişebilirsiniz.

9. PicJumbo

PicJumbo, özellikle sosyal medya platformlarında paylaşmak için resim alabileceğiniz popüler bir web sitesidir. Tek bir tıklama ile 100-200 fotoğrafı önünüze serecek olan uygulamaya bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

10. Kaboompics

Kaboompics’de bulunan içerikleri hem özel hem de ticari ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Web sitesi, kayıt olduğunuz anda en yeni fotoğrafları size mail yoluyla iletecektir. Muhtemelen içerisinde estetik ve hoş fotoğraflar bulabileceğiniz web sitesine, bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

11. Life of Pix

Life of Pix, kullanıcı kitlesine yaşam, doğa ve mimari dokular üzerine çeşitli içerikler sunar. Kamusal alan fotoğrafçılığı olarak adlandırılan bu platformda, fotoğrafçılar eserlerini cömert bir şekilde paylaşır. Eğer sizler de bu konulara meraklıysanız, bağlantıyı incelemenizde fayda var.

12. Freestock

Adından da anlaşılacağı üzere bu web sitesi bloglar ve internet siteleri için ücretsiz resimler temin eder. Sayfanın altında bulunan etiketler sayesinde aradığınızı kolaylıkla bulacağınız siteye, bağlantıyı tıklayarak erişebilirsiniz.

13. MMT Stock

Moment (MMT); projelerde, temalarda, uygulamalarda ve web sitelerinde kullanılabilecek bir dolu fotoğrafı kullanıcıları için listeler. Doğa, şehir alanları ve makro fotoğrafçılık gibi kategorilerin işlendiği web sayfasına, bağlantıyı tıklayarak yönlendirilebilirsiniz.

14. Gratisography

Ticari veya kişisel işleriniz için kullanabileceğiniz Gratisography, yüksek çözünürlüklü bir dolu fotoğraf barındırmasının yanı sıra tamamen de ücretsizdir. Her hafta yeni fotoğraflar eklendiği belirtilen siteye, bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

15. ShotStash

ShotStash, küçük ve bağımsız bir fotoğraf sitesidir. Eğer yeniliklerden hoşlanıyor ve ilginizi çekecek şeyler bulamıyorsanız, bu web sitesini ziyaret etmenizde fayda var. Bu bağlamda ShotStash’ı görmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

16. FreeRange

FreRange’de insan, hayvan, teknoloji, mimarlık, sokak fotoğrafçılığı, manzara, bitki ve elektronik temaları olmak üzere çok fazla başlık altında birçok içerik mevcuttur. Binlerce fotoğrafın bulunduğu göz alıcı siteye, bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

17. Plixs

Plixs, fantastik çalışmalarını insanlar ile paylaşmayı seven fotoğrafçıların kullandığı profesyonel bir platformdur. İstediğiniz fotoğrafa ücretsiz olarak erişebileceğiniz bu web sitesini, bağlantıya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

18. SplitShire

SplitShire göstermiş olduğu başarı sayesinde, şirketlerin ve uzmanların dahi fotoğraf edindiği bir site haline gelmiştir. Oldukça yüksek kalitede fotoğrafların bulunduğu web sitesini bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.

19. Negative Space

Yeni ve hevesli fotoğrafçıların çektiği içeriklerden oluşan platform, sahip olduğu HD kalite fotoğraflar ile birçok kişi tarafından tercih edilir hale geldi. Creative Commons’ın çatısı altında bulunan web sitesinden, her türlü fotoğrafı ücretsiz şekilde indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

20. Skitterphoto

Kamuya açık fotoğraflardan oluşan Skitterphoto, her türlü içeriği ücretsiz şekilde sizlere sunuyor. Her fotoğrafın net olduğunu göreceğiniz platforma, bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

Birbirinden göz alıcı fotoğraflara kolayca erişebileceğiniz bu web siteleri, tamamen ücretsizdir. Eğer sizler de gün içinde çeşitli alanlarda fotoğraf bulma gereksinimi duyuyorsanız, bu sitelere göz atmanızda fayda var.