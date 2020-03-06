Fransa’da Bir Türk, Corona Virüsü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Corona virüsü tüm dünyaya yayılmış durumdayken bugün Türk kökenli bir kişi hakkında Corona virüsü haberi geldi. NTV'nin yayınına bağlanan Kayhan Karaca, Fransa'da Türk kökenli bir kişinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, kısa süre içerisinde dünya genelinde pek çok ülkede görüldü. İlk olarak Asya kıtasındaki ülkelere yayılan virüs, ardından kıtaları aşarak Antarktika hariç tüm kıtalarda görülmeye başlandı.

Bugüne kadar yapılan testler sonucunda ülkemizde şüpheli olarak görülen vakaların hiçbirinde test sonucu pozitif çıkmadı fakat bugün yurtdışından üzücü bir haber geldi. NTV’nin yayınına bağlanan Kayhan Karaca, Corona virüsünün 577 kişiye bulaştığı Fransa’da Türk kökenli bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa'da Türk kökenli bir erkek hayatını kaybetti:

Katıldığı NTV yayınında Türk kökenli kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Kayhan Karaca, bu kişinin bir erkek olduğunu da ekledi. Bununla birlikte Fransa’da toplam vaka sayısının 577’ye yükseldiği, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısınınsa 9’a çıktığı belirtildi.

Türkiye’nin komşu ülkelerinde de Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselişe geçti. Corona virüsünün en çok görüldüğü komşumuz olan İran’da ölü sayısı 124’e çıkarken Irak’taki ölüm sayısı 3 olarak açıklandı. Gürcistan ve Yunanistan’daki vakaların şu an hiçbiri ölümle sonuçlanmadı.

Türkiye’de şu ana kadar Corona virüsü tespit edilen herhangi bir vaka bulunmuyor olsa da Avrupa’da durum giderek ciddileşiyor. Corona virüsünün Avrupa’da en çok vurduğu ülke olan İtalya’daki vaka sayısı 3.858’e yükselmiş durumdayken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e çıktı.

Corona virüsü, bugüne kadar Bulgaristan, Arnavutluk ve Karadağ haricinde tüm Avrupa ülkelerinde görüldü. Virüsün en çok görüldüğü ülkeler arasında başta İtalya olmak üzere Fransa, İspanya ve Almanya bulunuyor. Ayrıca virüs nedeniyle ölüm bildiren Avrupa ülkelerinin sayısı da 6’ya yükselmiş durumda.

Corona virüsü ülkemize henüz görülmemiş olsa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’ndan ve sağlık uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip etmek ve önerilen tedbirleri almak, virüsten korunmak için en iyi çözüm olarak görülüyor.