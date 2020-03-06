İran, İki Eyaletin Giriş ve Çıkışlarını Kapattı

İran, Corona virüsünün yüksek seviyede olduğu Mazenderan ve Gilan eyaletlerinin giriş ve çıkışının trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sınır komşumuz, corona virüsünün en çok can aldığı 3. ülke konumunda yer alıyor.

Corona virüsünün en çok can aldığı ülkelerden biri olan sınır komşumuz İran, virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. İran’ın özellikle Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde ortaya çıkan corona virüsü (Kovid-19), ülkenin Çin’in aldığı önlemlere benzer adımlar atmasına neden oluyor.

Yapılan açıklamaya göre İran devleti, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hassannejad, kalma amaçlı eyaletin batısından giriş yapmak isteyen hiçbir araca izin vermeyeceklerini belirtti. Bununla birlikte Mazenderan’a bağlı Ramser ilçesi ile Gilan eyaletine bağlı şehirler arasındaki yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Kısa süre önce okulların tatil olduğunu açıklayan İran, bunu fırsata çevirip yolculuğa çıkan insanları da uyarıyor. Okul tatilini fırsata dönüştürüp yolculuğa çıkmak isteyen aileleri uyaran Said Nemeki, salgının tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgelerde denetimlerin arttırılacağını açıkladı.

Corona Virüsü Yayılmaya Devam Ediyor

Kovid-19 isimli yeni tip corona virüsü, büyük bir kısmı Çin’de olmak üzere şu ana kadar 97.879 kişiye bulaştı. Bu kişilerden 3.348 kişi ise hayatını kaybetti. Son dönemde yeni ülkelere yayılma hızında da bir artış görülen Kovid-19, Dünya genelinde korku salmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan bir haberde İstanbul’dan Singapur’a giden THY’ye ait bir uçakta da corona virüsü tespit edilmişti. Bugün konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tespitinin doğru olduğunu, ancak bu kişinin Fransalı biri olduğu ve transfer uçuşuyla Singapur’a geçtiğini belirtti.