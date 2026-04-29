Freepik Tarih Oldu: 230 Milyon Dolarlık Şirketin Adı Artık "Magnific"

Yapay zekâ sektöründe dikkat çeken bir dönüşüm yaşandı. Freepik, artık yoluna Magnific adıyla devam edeceğini açıkladı.

Üstelik bu sadece bir isim değişikliği değil, şirketin tüm ürünlerini tek çatı altında topladığı büyük bir stratejik hamle.

Dağınık yapıdan tek marka gücüne

Bugüne kadar Freepik denince çoğu kişinin aklına bir stok görsel platformu geliyordu. Oysa şirket, perde arkasında çok daha fazlasını inşa ediyordu.

2024’te satın alınan Magnific başta olmak üzere farklı yapay zekâ araçları ayrı markalar altında faaliyet gösteriyordu. Bu durum dışarıdan bakıldığında biraz karmaşık bir tablo yaratıyordu.

Yeni kararla birlikte tüm bu ürünler artık tek bir isim olan Magnific altında birleşti.

Yatırım almadan gelen dev başarı

Belki de en çarpıcı detay şu. Şirket bugüne kadar hiç dış yatırım almadı. Buna rağmen:

Yıllık tekrarlayan geliri: 230 milyon dolar

Ücretli kullanıcı sayısı: 1 milyon+

Kurumsal müşteri sayısı: 250’den fazla

Günlük üretilen görsel: 4 milyon+

Müşteri listesi de oldukça dikkat çekici. BBC, Puma, Amazon Prime Video gibi dev markalar platformu aktif olarak kullanıyor. Görünüşe göre bu yeniden markalaşma sonrası da şirket büyümesini sürdürmeye devam edecek.