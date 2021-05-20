27 Mayıs'ta ekranlara geri dönecek Friends dizisinin "Friends: The Reunion" adlı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragman, bölümün hayranlarını memnun etmeye odaklanan özel bir yapım olacağını gösteriyor.

Eylül 1994-Mayıs 2004 tarihleri arasında yayınlanan 10 sezon boyunca dünya çapında bir fenomen haline gelerek dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayrana ulaşan Friends, çok yakında özel bölümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

17 yıllık oldukça uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Friends: The Reunion, WarnerMedia'nın çevrimiçi dizi ve film yayın servisi HBO Max'te yayınlanacak, 27 Mayıs itibarıyla hayranlarıyla buluşacak. HBO Max, yayınlanmasına bir hafta gibi kısa bir süre kalan Friends: The Reunion'ın resmi fragmanını yayınladı.

Friends: The Reunion, dizinin ana kadrosunu oluşturan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ı 17 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Ayrıca yapımda pek çok ünlü ismi de konuk oyuncu olarak göreceğiz.

Yayınlanan Friends: The Reunion fragmanı, yalnızca dizinin içinden bölümler göstermekle kalmıyor, bazı kamera arkası görüntülere de yer veriyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla Friends: The Reunion, orijinal yapımın mirasına sahip çıkan özel bir yapım olacak.

Friends: The Reunion fragmanı