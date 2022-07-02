Friends’in yapımcılarından biri olan Marta Kauffman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportaj sırasında günümüzdeki Friends hayranlarının eleştirilerinden birine yanıt verdi. O zamanlar bu kadar dikkatli olmadığını belirten Kauffman, hayranlardan özür diledi.

Dünyadaki birçok insanın sitcom (durum komedisi) dizilerine başlama sebebi olan, birçoğumuzun severek izlediği Friends’in oyuncuları kadar yapımcıları Marta Kauffman ve David Crane de popüler hâle gelmiş durumdalar.

Geçtiğimiz günlerde yapımcılardan biri olan Marta Kauffman, yaptığı bir röportaj sırasında günümüzdeki Friends hayranlarının sıkça dile getirdiği bir eleştiri sebebiyle tüm hayranlardan özür diledi. Gelin sebebi neymiş öğrenelim.

‘O zamanlar bu kadar dikkatli değildim, özür dilerim’

1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends'te Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer rol alıyordu. Bildiğiniz gibi bu karakterlerin hepsi beyaz tenli ve heteroseksüeller. Günümüzdeki hayranlar da uzun bir süredir dizide çeşitlilik olmamasından dolayı eleştirilerde bulunuyordu.

Buradaki çeşitlilikten kasıt dizideki karakterlerin siyahi, Asyalı, homoseksüel veya transseksüel de olması. Kauffman, konuyla alakalı "Suçluluğu kabul etmek kolay değil. Aynada kendine bakmak acı verici. 25 yıl önce daha iyi farkında olmadığım için utanıyorum ve özür diliyorum" diyor.

David Crane ile Friends'i yaratan Kauffman, George Floyd cinayetinden ve dolayısıyla diziyle ilgili eleştirilerden sonra ABD'deki sistematik ırkçılığı daha iyi anlamaya başladığını belirtmişti. Bu durum onu, mezun olduğu Boston'daki Brandeis Üniversitesi'ne, okulun Afrika ve Afrikalı-Amerikan çalışmaları bölümünde bahşedilmiş bir bölüm kurulması için 4 milyon dolar bağışta bulunmasına motive etmişti.

2020'de Ross’u canlandıran David Schwimmer, verdiği bir röportajda Friends’in, çeşitlilik konusunda dünyanın bu kadar duyarlı olmadığı bir zamanda çekildiğini belirtmişti.

Ross'u 10 sezon boyunca oynayan Schwimmer, "Belki de tamamı siyahilerden oluşan bir Friends veya tamamen Asyalı bir Friends olması gerekiyordur. Fakat çeşitlilik eksikliğinin gayet iyi farkındaydım ve Ross'un beyaz olmayan kadınlarla çıkması için yıllarca kampanya yürüttüm. Dizideki ilk kız arkadaşlarımdan biri Asyalı-Amerikalı bir kadındı ve daha sonra Afrikalı-Amerikalı kadınlarla çıktım. Bu benim açımdan çok bilinçli bir zorlamaydı” diyor.

Siz diziye gelen çeşitlilik eleştirileri, Marta Kauffman ve David Schwimmer’ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.