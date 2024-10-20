Fujitsu, Dünyanın En Hafif Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Fujitsu, sadece 634 gramlık ağırlığı ile dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarı olan FMV Zero WU5/J3'ü tanıttı.

Tabletlerin ağırlıklarının zaman zaman 600-700 gram arasında olduğunu görüyoruz. Örneğin 13 inçlik iPad Pro da 580 gram ağırlığa sahip. Fujitsu'nun sadece 634 gram ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarı FMV Zero WU5/J3 tanıtıldı. Bu açıdan bakıldığında yeni dizüstü bilgisayar yeni bir döneme işaret ediyor.

Fujitsu, bu kadar hafif bir cihaz geliştirebilmesini ise karbon fibere dayanan tasarımına borçlu. Bilindiği üzere karbon fiber hem hafif hem de dayanıklı bir malzeme olarak dikkat çekiyor. Firma ayrıca dizüstü bilgisayarın içerisinde yer alan her bir bileşeni de olabildiğince hafif seçti. Yine de genel olarak ürün kalitesinin korunduğunu söylemek mümkün.

Daha önceki rekor geliştirildi

Fujitsu'nun ilk aşırı hafif modeli bu değil. FMV Zero WU5/J3'ün selefi olan model de 689 gramlık bir ağırlığa sahipti. Yeni dizüstü bilgisayar, performans anlamında da rakiplerinden uzak kalmayacak. Intel'in en yeni Meteor Lake işlemcilerinden biri olan Core Ultra 100 işlemci kullanılan dizüstü bilgisayar, 64GB'a kadar RAM ile geliyor. Bu da cihazın video düzenleme, kodlama gibi ağır görevler için de kullanılabileceğini gösterdi.

FMV Zero WU5/J3 profesyonellere yönelik bir dizüstü bilgisayar ve çok hareket eden kullanıcılara büyük avantajlar sağlıyor. Fujitsu'nun rekor kıran modelinin fiyatı ise 1325 dolardan (45 bin 350 TL) başlıyor.