Pek çok alanda faaliyet gösteren teknoloji devi Fujitsu bir siber saldırıya hedef olduklarını açıkladı.

Siber saldırganların son hedeflerinden biri teknoloji devi Fujitsu oldu. Firmanın yaptığı açıklamayla saldırı ortaya çıkarken, kullanıcılar da hackerların kişisel verileri ve müşteri bilgilerini çalmış olabileceklerini ifade etti.

"Sisteme sızıldığını tespit ettik"

Firmadan yapılan açıklamada, "Şirketimizde birden fazla bilgisayarda zararlı yazılımın varlığını tespit ettik ve yaptığımız şirket içi incelemelerde, kişisel bilgilerin ve müşteri bilgilerinin yer aldığı dosyaların kanuna aykırı şekilde alınmış olunabileceğini ortaya çıkardık." ifadeleri kullanıldı. Firma, saldırıdan etkilenmiş olan sistemlerin şirket ağından çıkarıldığını belirtirken, ağa nasıl sızıldığını ve veri sızdırılıp sızdırılmadığını incelediklerini açıkladılar.

Teknoloji devinden saldırının yapısı hakkında bir açıklama gelmedi. Ayrıca saldırılarda kullanılan yazılımlar da belirtilmedi. Açıklamalarda çalınmış olabilecek kişisel bilgilerin detayları da paylaşılmadı. Yani bu bilgiler şirketin çalışanlarına, kurumsal müşterilerine ya da bireysel kullanıcılara ait olabilir.

Japon teknoloji devi pek çok alanda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor ve şirketin bünyesinde 124 bin çalışan bulunuyor. Firma, dünya çapında hem resmî kurumlara hem de özel sektörle çalışmalar gerçekleştiriyor.

Fujitsu son dönemde sorunlar yaşamaya devam ediyor

Fujitsu, geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık'ta çok sayıda postane çalışanının haksız yere ceza almasına neden olan "zimmete para geçirme" davasıyla da tepki toplamıştı. Suçlanan posta servisi çalışanlarının aslında suçsuz olduğu, sorunun kullanılan Horizon adlı yazılım olduğu ortaya çıktı. Fujitsu, konuyla ilgili ek bir açıklamada bulunmadı.