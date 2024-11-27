Samsung, Mobil Bulut Oyunları Galaxy Cihazlara Getiriyor

Samsung, mobil bulut oyun hizmetini tüm Galaxy modellerine getirmek için harekete geçti.

Samsung, mobil oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Firmanın mobil bulut oyun hizmeti, Kuzey Amerika'daki tüm Galaxy cihazlarda kullanıma açıldı. Bu hizmet sayesinde oyuncuların oyunları indirmelerine, uzun bekleme süreleri ile uğraşmalarına ve karmaşık kurulum süreçleri ile uğraşmalarına gerek kalmayacak.

Geçtiğimiz yıl beta sürümünü gördüğümüz bu hizmet artık Samsung tarafından ticari kullanıma da açılmaya hazır. Galaxy Store üzerinden Android tabanlı oyunlara anında erişim sağlayan bu platform sayesinde kullanıcılar, oyunları indirmeye ya da hesap oluşturmaya gerek duymadan da oyunları deneyimleyebilecek.

Oyunculara ve yayıncılara avantajlar sağlayacak

Samsung, şimdiye kadar daha çok müzik ve eğlence alanına sıkışıp kalmış olan yayın hizmetlerini mobil oyunlara da getirmek istiyor. Bu hizmet ayrıca oyun yayıncılarının önemli bir sorunu olan düşük dönüşüm oranlarına da bir çözüm getirecek. Geleneksel oyun reklamcılığı modelinde oyun reklamlarına tıklayan kullanıcıların yalnızca %5'lik bir kısmı oyunları indiriyor. Samsung ise kullanıcıların doğrudan oyunlara girebilmesini sağlıyor.

Beta sürecinde bu yöntem, oyunların dönüşüm oranını %50'ye çıkardı. Bu da sektör ortalamasına kıyasla 10 kat daha iyi bir başarı oranı anlamına geliyor. Ayrıca platformun ABD ve Kanada'daki aylık aktif kullanıcı sayısı, bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 149 artış gösterdi.

Samsung, mobil oyun dünyasında önemli bir değişime öncülük etmeyi amaçlıyor. Özellikle büyük boyutlu oyunlar veya telefonlarında alanları kısıtlı olan kullanıcılar, bu hizmete yönelebilir.