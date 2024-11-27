Samsung Galaxy S25 Ultra'dan bir sızıntı daha geldi. Bu sızıntı, dün çıkan videoda telefonun görünmeyen kısımlarını içeriyor. Ayrıca One UI 7'den de yeni ekran görüntüleri var.

Gün geçmiyor ki Samsung Galaxy S25 serisiyle ilgili bir sızıntı daha görmeyelim. Daha dün, S25 Ultra modelinin kanlı canlı yer aldığı bir videoyla karşılaşmıştık. Bu video, cihaza çok net bir bakış atmamızı sağlamıştı.

Şimdi ise yine S25 Ultra’yı ilgilendiren bir sızıntı yaşandı. Android Authority, bu sefer telefonun tamamına bakmamızı sağlayan yeni görüntülere ulaştı. Bu görüntüler, dünkü videodaki telefonu içeriyor ancak bu sefer cihazın her tarafına bakmamızı sağlıyor.

S25 Ultra'nın sızan yeni görselleri

Dün paylaşılan videoda S25 Ultra’nın sadece üst kısmını içeriyordu. Bu görsellerde ise hem üst hem de alt tarafına göz atabiliyoruz. Tabii ki en çok dikkat çeken kısım yine yuvarlak köşeler. Bilindiği üzere şirket, bu modelde sivri köşeli tasarımı bırakacak.

Görsellere baktığımızda telefonun hoparlörünü, SIM girişini, S pen kısmını ve USB-C portunu net bir şekilde görmek mümkün. Ayrıca cihaz şarj olurken de bir görsel var. Burada One UI 7’deki yeni şarj bildirimleri de ilk kez karşımıza çıkıyor.

S Pen’e de dikkat çekmek lazım. Öyle ki girişi hâlâ sol tarafta. Daha önce çıkan birçok sızıntıda şirketin kalemin yerini değiştirebileceği ve diğer tarafa geçebileceği iddia edilmişti. Hatta ilk render’larda nerede olacağı bilinmediği için S Pen girişi yoktu. Ancak bu görseller, şirketin bir değişiklik yapmayacağını doğrulamış oldu.

Dün sızan video için:

One UI 7’den de ekran görüntüleri geldi

Bunlar dışında merakla beklenen arayüz One UI 7’den de yeni ekran görüntüleri sızdı. Görüntüler, yeni sürümün nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Burada iOS benzeri yeni paneli görebiliyoruz.

Android 15 tabanlı olacak yeni sürümün ilk herkese açık betasının aralıkta gelmesi bekleniyor. O zaman tüm özellikleri hakkında bilgi edinebileceğiz. Ancak şimdiye kadar çıkan bilgilere ve ekran görüntülerine göre konuşacak olursak; çok daha hızlı animasyonlar, bildirimlerde yenilikller, batarya yüzdesinde küçük değişiklikler, logolarda yenilikler gibi birçok farklılık göreceğiz.