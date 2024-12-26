Galaxy S25 Ultra'nın yeni mavi renk seçeneğinin görüntüleri sızdırıldı. Galaxy S25 Ultra'nın yeni mavi renk seçeneği, gri alt tonlarla dikkat çekiyor.

Samsung, yaklaşan Galaxy S25 Ultra modelinin renk seçeneklerinden birini sızdırdı. Son yıllarda akıllı telefon renklerinde daha çok yumuşak tonlar tercih ediliyor. Özellikle üst düzey modellerde bu eğilim daha belirgin hale geldi. Yeni sızan görüntülere göre ise Galaxy S25 Ultra'nın mavi seçeneği, gri tonlarının hakim olduğu bir renk olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus modellerindeki mavi renk, soluk olsa da belirgin bir şekilde öne çıkıyordu. Ancak Galaxy S25 Ultra'nın mavi varyantı, yayımlanan görsellerde daha çok gri tonlarına sahip gibi görünüyor.

Galaxy S25 Ultra'nın mavi seçeneği geliyor

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 2 yonga seti ve 16 GB RAM ile donatılmış durumda. Yuvarlak kenarlara geri dönen bu model, güneş ışığında daha parlak görünen telefonlarla ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte, telefonun özellikleri, renk seçeneklerinin aksine oldukça etkileyici. Yeni Bixby asistanı ile Galaxy Unpacked etkinliğinde dikkat çekmesi bekleniyor.

Galaxy S25 Ultra'nın mavi renk seçeneği farklı renk düşünen kişilerin beklentisinin altında kalabilir, ancak güçlü teknik özellikleri ve yeni AI asistanı ile dikkat çekici bir model olarak karşımıza çıkacacağı aşikâr.