Yeni paylaşılan bir patente göre Samsung Galaxy Z Fold 3'ün üzerinde herhangi bir fiziksel düğme olmayacak. Önümüzdeki aylarda çıkması beklenen telefonda onun yerine parmak hareketleri kullanılacak.

Katlanabilir akıllı telefonlar, pazarda kendilerine yer ayırmaya çoktan başlamış olsalar da bu pazara giren birçok markanın içinden Samsung’un bu konuda liderliği elinde tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. Huawei, Xiaomi ve TCL gibi firmaların da cihazlarını gördük fakat Z Fold ve Z Flip serilerinde kullanıcılarına üçüncü versiyon cihazları sunacak olan Samsung, arayı net bir şekilde açmış durumda.

Galaxy Z Fold 3, Samsung’un önümüzdeki aylarda kullanıcılarıyla buluşturacağı katlanabilir akıllı telefonu. Serinin üçüncü üyesi olacak telefon hakkında geçtiğimiz aylarda yeni detaylar öğrenmiştik. Bugün de LetsGoDigital adlı site, Galaxy Z Fold 3 hakkında bulduğu ilginç bir patenti bizlerle paylaştı.

Galaxy Z Fold 3, fiziksel butonlara sahip olmayabilir

LetsGoDigital’ın bulduğu patentte, Galaxy Z Fold 3’e oldukça benzeyen bir cihaz bulunuyor. Görselde fiziksel düğmeler yerine cihazın yan taraflarına konumlandırılmış gömülü düğmeler görüyoruz. Bu patent sayesinde kullanıcılar, cihaz kapalıyken üst üste gelecek gömülü butonlar sayesinde normalde kullandıklarının iki katı kadar sayıda düğmeye sahip olacaklar. Ayrıca düğmelerin yan panellere gömülü olması sebebiyle; sıkma, kaydırma gibi hareketler kullanıcılara farklı özellikler atama imkânı sağlayabilir.

Öte yandan patentin 2020’nin Kasım ayında alınmış olması sebebiyle kesin olarak Galaxy Z Fold 3 üzerinde uygulanacağını söyleyemeyiz. Buna ek olarak güncel söylentilerin telefonun tanıtım tarihi olarak ağustos ayını işaret ettiğini de belirtelim.

Galaxy Z Fold 3’ten neler bekleniyor?

Önümüzdeki aylarda çıkması beklenen cihazın beklenen özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse ekran altı kamera, iyileştirilmiş kamera ve batarya performansı ve söylentileri etrafta dolaşsa da henüz kesinleşmemiş bir S Pen bulunuyor. Cihaz hakkındaki güncellemeleri yakından takip ediyor olacağız.