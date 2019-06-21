Game of Thrones Dizisinde Efsane Dövüş Sahnesi Kesilmiş

Son sezonuyla hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones dizisinde, Stark ailesine ait kurtlarının ölü ejderha ile olan dövüş sahnesi diziden kesilmiş.

HBO’nun dünya çapında çok geniş bir kitleye ulaşan dizisi Game of Thrones, son sezonunda dizinin takipçileri tarafından uzun yıllardır heyecanla beklenen pek çok savaşa ev sahipliği yaptı. Savaş sahneleri genel olarak çok beğenilmedi. İnsanların muhtemelen izlemek isteyecekleri bir savaş ise son anda dizinin final sezonundan.

Bir podcastte konuşan Game of Thrones yönetmeni Miguel Sapochik, The Long Night adlı bölümde hayvanlar arasında geçen epik bir mücadele yaşanmasını planladıklarını açıkladı. O savaşta insanların görmekten mutlu olacakları çok şey yaşandığını söyleyen yönetmen, “Bir noktada, 50 vahşi kurdun yaşayan ölü bir ejderhaya saldırmasının iyi bir sahne düşünüyorsunuz.” dedi. Bu nedenle o kısmı çekmediklerini, bunun sürecin bir parçası olduğunu söylüyor.

Sapochik, belli ki Game of Thrones hayranlarının ne görmek istediklerini pek de anlamış değil. Savaşta zaten bölüm çok karanlıktı ve bir şey göremedik, bari bu epik savaşı görebilseydik. Bu savaş gerçekleşseydi muhtemelen dizideki en dikkat çekici sahnelerden biri olabilirdi. Yine de yönetmenden önce suçlanması gereken iki isim var: David Benioff ve D.B. Weiss. Sonuçta dizide ne olup ne olmayacağına karar veren de bu ikili idi. Muhtemelen CGI bütçesini idareli kullanmak adına bu sahneden vazgeçtiler.

Yönetmen de teoride her şeyi hikayeye koymak istediklerini, daha sonra bazı şeyleri yapabileceklerini ve bazılarını da yapamayacaklarını fark ettiklerini söylüyor.