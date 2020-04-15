Gameloft, 20. Yılını 30 Ücretsiz Oyunla Kutluyor

Fransa merkezli oyun yayıncısı Gameloft, bugün açıkladığı 20. yaş günü hediyesiyle oyun tutkunlarını memnun etmeyi başardı. Android uygulaması Gameloft Classics üzerindeki 30 oyunu ücretsiz sunan şirket, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Bilgisayar ve telefonlar için yayınladığı oyunlarla büyük beğeni toplayan Gameloft, 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 20. yaşını kutluyor. Gameloft Classics uygulaması içerisinde bulunan Bubble Bash 2, Zombiewood, Vampire Romance, Hero of Sparta, Motocross: Trial Extreme ve birçok ikonik oyunla tanınan şirketin konuyla ilgili yaptığı duyuruyu ve Gameloft Classics’i indirmek için gerekli yönlendirmeyi haberimizin ilerleyen kısımlarından inceleyebilirsiniz.

Gameloft Classics uygulaması, akıllı cihazlar için mükemmel biçimde yeniden biçimlendirilirken uygulama, oyunların retro grafiklerini ve oyunları kolayca oynayabilmek için gerekli dokunmatik ekran kontrollerini içeriyor. Özellikle taşınabilir cihazlarda oyun oynamayı sevenlerin favorilerinden biri olan şirketin 20. yıla özel olarak ücretsiz sunduğu oyunları aşağıda sizler için sıraladık.

Bulmaca ve eğlence kategorisi:

Bubble Bash 2

Brain Challenge 3: Think Again!

Diamond Rush

Detective Ridley and the Mysterious Enigma

Abracadaball

Kaçış ve silahlı oyunlar kategorisi:

Gangstar 2: Kings of L.A.

Zombie Infection

Modern Combat 2: Black Pegasus

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

Yaşam kategorisi:

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2: The city is yours!

Fashion Icon

Date or Ditch 2

High School Hook Ups™

Aksiyon kategorisi:

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

Spor ve kart oyunları kategorisi:

Motocross: Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Pool

Avalanche Snowboarding

KO Legends

Listeden de gördüğünüz gibi çok çeşitli kategorilerde pek çok oyun seçeneği mevcut. Siz de evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyunları deneyebilirsiniz. Gameloft Classics'i indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.