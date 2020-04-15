Gameloft, 20. Yılını 30 Ücretsiz Oyunla Kutluyor

Bilgisayar ve telefonlar için yayınladığı oyunlarla büyük beğeni toplayan Gameloft, 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 20. yaşını kutluyor. Gameloft Classics uygulaması içerisinde bulunan Bubble Bash 2, Zombiewood, Vampire Romance, Hero of Sparta, Motocross: Trial Extreme ve birçok ikonik oyunla tanınan şirketin konuyla ilgili yaptığı duyuruyu ve Gameloft Classics’i indirmek için gerekli yönlendirmeyi haberimizin ilerleyen kısımlarından inceleyebilirsiniz.
Gameloft Classics uygulaması, akıllı cihazlar için mükemmel biçimde yeniden biçimlendirilirken uygulama, oyunların retro grafiklerini ve oyunları kolayca oynayabilmek için gerekli dokunmatik ekran kontrollerini içeriyor. Özellikle taşınabilir cihazlarda oyun oynamayı sevenlerin favorilerinden biri olan şirketin 20. yıla özel olarak ücretsiz sunduğu oyunları aşağıda sizler için sıraladık.
Bulmaca ve eğlence kategorisi:
- Bubble Bash 2
- Brain Challenge 3: Think Again!
- Diamond Rush
- Detective Ridley and the Mysterious Enigma
- Abracadaball
Kaçış ve silahlı oyunlar kategorisi:
- Gangstar 2: Kings of L.A.
- Zombie Infection
- Modern Combat 2: Black Pegasus
- N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance
- Wild West Guns
- Zombiewood
- Alien Quarantine
Yaşam kategorisi:
- My Life in New York
- Vampire Romance
- Miami Nights 2: The city is yours!
- Fashion Icon
- Date or Ditch 2
- High School Hook Ups™
Aksiyon kategorisi:
- Soul of Darkness
- Hero of Sparta
- Cannon Rats
- Block Breaker Deluxe 2
- Block Breaker 3 Unlimited
Spor ve kart oyunları kategorisi:
- Motocross: Trial Extreme
- Platinum Solitaire 3
- Texas Hold’em Poker
- Midnight Bowling 3
- Midnight Pool
- Avalanche Snowboarding
- KO Legends
Listeden de gördüğünüz gibi çok çeşitli kategorilerde pek çok oyun seçeneği mevcut. Siz de evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyunları deneyebilirsiniz. Gameloft Classics'i indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.