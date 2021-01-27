Garmin, kadınlara özel üretilen akıllı saati Lily'yi duyurdu. Kadın modasına uygun olarak tasarlanan akıllı saat, sahip olduğu 14 mm'lik kordon ile oldukça şık bir tasarım sunuyor. Akıllı saatlerdeki beklentilerin tümünü karşılayabilen özelliklerle dolu saat, 5 güne kadar da kullanım imkanı sunuyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı saat modelleri ile haberlerimize konu olmayı başaran Garmin, kadınlar için özel olarak ürettiği yeni akıllı saati "Lily"yi duyurdu. Uzaktan bakıldığında klasik ve şık bir klasik saatmiş gibi görünen Lily, sahip olduğu özelliklerle ile de tüm beklentileri karşılayabiliyor. Şirket, akıllı saatlerini klasik ve spor olmak üzere iki farklı çeşitte ve 6 renk seçeneğiyle sunuyor.

Garmin'in kadınlara özel akıllı saati, 34 mm'lik kasaya sahip. Bu kasa, T harfi şeklinde bağlantı bölümüne sahip olan 14 mm'lik kordona bağlanıyor. Spor olarak isimlendirilen model alüminyum kasa ve silikon kordona sahipken klasik model, paslanmaz çelik kasa ve deri kordonla birlikte geliyor. Modeller arasında bu saydıklarımız haricinde bir fark bulunmuyor.

Karşınızda Garmin Lily

Garmin Lily, kaç inç büyüklüğünde olduğu açıklanmayan, dairesel yapıda bir ekrana sahip. LCD yapıdaki bu ekran, ufak bir dokunuşla aktifleştiriliyor. Kullanılmadığında ise akıllı saat olduğunu belli etmeyen Lily, sağlık açısından belki de en önemli verilerin kaydını tutabiliyor. Bu bağlamda kaydedilen veriler arasında kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi, uyku durumu ve kalp atış seviyesi gibi değerler, kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor. Ayrıca kadınlara özel olan bu akıllı saat, adet döngüsü ve gebelik takibi de yapabiliyor.

Garmin'in yeni akıllı saati, onlarca farklı spor aktivitesinin detaylı takibini gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, Garmin tarafından geliştirilen Connect isimli mobil uygulamanın yanı sıra, çeşitli spor takip uygulamalarıyla da bağlantı kurabiliyorlar. Böylelikle kullanıcı deneyimi sınırlanmamış oluyor. Ayrıca bu akıllı saat kullanılarak, nefes egzersizleri de yapılabiliyor.

Garmin Lily'nin ekranı, uygulamalardan gelen bildirimlerin görüntülenmesine de imkan tanıyor. Ayrıca telefonlara gelen mesajlar da bu akıllı saatin ekranı üzerinden okunabiliyor. Yerleşik GPS özelliği de bulunan akıllı saat, böylelikle de hassas konum belirlemeleri yapabiliyor. Hatta kullanıcılar, mevcut konumlarını birkaç küçük dokunuşla, daha önceden belirlemiş oldukları acil durum kişilerine doğrudan gönderebiliyorlar. Tüm bu özelliklere sahip olan Garmin Lily, Android 6.0 ve üzeri sürümleri kullanan her akıllı telefonda kullanılabiliyor. Son olarak, bu akıllı saatin 5 güne kadar da kullanım imkanı sunduğunu söylemek gerekiyor.

Garmin tarafından yapılan açıklamalara göre Lily, an itibarıyla şirketin internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Tüketicilere iki farklı fiyat açıklamasında bulunan şirket, spor model için 199 dolar isterken, klasik model içinse 249 dolar ödeme yapılması gerektiğini söylüyor.