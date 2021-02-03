Borderlands ve Brothers in Arms serileriyle büyük başarılar elde eden Gearbox Entertainment, Embracer Group tarafından 1,3 milyar dolara satın alındı. Söz konusu satın alma ile birlikte Gearbox'ın elindeki markaları daha da büyütme ve yeni markalar oluşturma imkanı olacağı söyleniyor.

Geride bıraktığımız kasım ayında büyük bir “büyüme” operasyonu gerçekleştiren İsveç merkezli bir oyun holdingi diyebileceğimiz Embracer Group, bir günde 12 oyun stüdyosu ve 1 PR şirketi satın aldığını duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Embracer Group, bugün bir dikkat çekici açıklama daha yaptı ve ABD’li oyun stüdyosu Gearbox’ı satın aldığını duyurdu.

Daha çok Borderlands ve Brothers in Arms serileriyle tanıdığımız Gearbox, ayrıca Half-Life, Counter-Strike, Tony Hawk's Pro Skater, 007 James Bond ve Halo gibi popüler yapımlarda da payı olan bir oyun stüdyosu. Paylaşılan bilgilere göre Embracer Group’un Gearbox’ı satın almak için ödediği tutar tam 1,3 milyar dolar.

Embracer Group, 57 oyun stüdyosuna ve 200'den fazla oyun markasına sahip

Embracer Group'un kurucusu ve CEO'su Lars Wingefors, söz konusu satın alma ile ilgili olarak “Gearbox, tartışmasız dünyadaki en yaratıcı ve değerli bağımsız geliştiricilerden biri” ifadelerini kullanırken; Embracer Group’un elindeki imkanların Gearbox’ın daha da büyümesi için bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Embracer Group, halihazırda 200’ün üzerinde oyun markasını elinde bulunduruyor. Bu markalar arasında Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency ve World War Z gibi popüler yapımlar da bulunuyor.

40 farklı ülkede 57 oyun stüdyosuna sahip olan Embracer Group’un stüdyoları arasında THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive ve Deca Games gibi ünlü stüdyolar da bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre Gearbox'ın kurucusu Randy Pitchford, satın almadan sonra da Gearbox’taki görevine devam edecek.