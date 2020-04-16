Sony, PS4 İçin Sistem Yazılım Güncellemesi 7.50'yi Yayınladı

PlayStation 4 için sistem yazılımının yeni sürümü kullanıcılara sunuldu. Sistem yazılımı 7.50, önceki güncellemede olduğu gibi PS4'e yeni özellikler getirmiyor ve performans ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

Sony, PlayStation 4 için yeni sistem yazılımı güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, konsolun yazılımını 7.50 sürümüne taşıyor. Güncelleme, PS4 konsoluna büyük yenilikler getirmekten uzak ancak sistem üzerinde bazı iyileştirmeler yapıyor.

Konsol üreticisi, yaptığı son 3 güncellemede de PS4'e yeni özellikler sunmadı. En son sistem yazılımı 7.00, PS4'ün Uzaktan Oynatma özelliğini Android platformuna getirmişti. Ayrıca Android 10 cihazlara Dualshock 4 cihazların bağlanabilmesi için destek sağlanmıştı.

PS4 sisteminin yeni 7.50 güncellemesi, sistem performansını iyileştirerek daha kararlı hale getiriyor. Yeni sürüm sadece 471 MB boyutunda, yani indirilmesi uzun sürmüyor. Sony sistem yazılımı sayfasında o tek satırlık güncelleme notunu bir kez daha paylaştı: "Bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansının kalitesini iyileştirir."

PS4 cihazınızda (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] öğesini seçerek yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Yeni sürüm indirilirken sisteminizi kullanmaya devam edebilirsiniz. İndirme tamamlandığında ekranın sol üst köşesinde bir açılır bir bildirim gelecek.

Yeni nesil konsolların ufukta görünmesiyle birlikte bundan sonrasında PS4'e gelecek güncellemelerin ne kadar yenilikçi olacağı merak konusu. Ancak Sony PlayStation 5'in gelişinin ardından PS4'ü birkaç yıl daha desteklemeyi planlıyor.