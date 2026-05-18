Google'ın en büyük yıllık etkinliklerinden Google I/O'da geçmişten bugüne gerçekleşen en büyük duyuruları sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasının her yıl nefesini tutarak takip ettiği Google I/O etkinliği geçmişten bugüne pek çok büyük duyuruya ev sahipliği yaptı.

Başlangıcından bu yana hayatımızı değiştiren akıllı telefon özelliklerinden, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen yapay zekâ araçlarına kadar pek çok yenilik ilk kez bu sahnede karşımıza çıktı. Biz de 19 Mayıs'taki Google I/O öncesi sizi ufak bir zaman makinesine sokuyor ve geçmişten bugüne en büyük Google I/O duyurularını sizlere sunuyoruz.

Gökyüzünden sahneye inen teknoloji Google Glass

Google I/O tarihinin belki de en unutulmaz ve en havalı anı kesinlikle 2012 yılında yaşandı. Sergey Brin'in sahnedeki sunumu sırasında, paraşütçüler gözlerinde Google Glass ile uçaktan atlayıp etkinliğin yapıldığı binanın çatısına inerek canlı yayın yapmıştı.

O dönem için giyilebilir teknolojinin geldiği son noktayı gösteren bu an, hepimize geleceğin gerçekten de geldiğini hissettirmişti. Gözlüğün tüketici pazarındaki ömrü çok uzun olmasa da artırılmış gerçeklik kavramını günlük dilimize sokmayı başardı.

Kartondan gelen sanal gerçeklik Google Cardboard

Sanal gerçeklik başlıklarının binlerce dolara satıldığı ve ulaşılmaz göründüğü 2014 yılında Google sahneye kelimenin tam anlamıyla bir karton parçasıyla çıktı.

Birçok kişi başlarda bunun bir şaka olduğunu düşünse de Google Cardboard akıllı telefonlarımızı ekran olarak kullanarak sanal gerçekliği herkes için erişilebilir kıldı. Basit bir karton katlama şeması ve bir çift mercekle milyonlarca insan VR dünyasıyla ilk kez tanışma fırsatı buldu.

Bileklerimizi akıllandıran işletim sistemi Android Wear

Akıllı saatlerin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı dönemde Google bu yeni cihazlar için özel olarak geliştirdiği işletim sistemi Android Wear'ı duyurarak piyasaya yön verdi.

Bu duyuru sadece yeni bir yazılımın habercisi değil, aynı zamanda bileğimizden haritalara bakabileceğimiz, mesajlarımızı yanıtlayabileceğimiz ve nabzımızı ölçeceğimiz yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bu ekosistem zamanla gelişip Wear OS adını alarak günümüzdeki akıllı saatlerin temelini oluşturdu.

Anılarımızı güvence altına alan Google Fotoğraflar

Hepimizin telefon hafızası doldu uyarısından yaka silktiği 2015 yılında Google I/O sahnesinde âdeta bir kurtarıcı belirdi.

Google Fotoğraflar uygulaması, o dönem için sınırsız ve yüksek kaliteli fotoğraf depolama alanını tamamen ücretsiz sunacağını duyurarak büyük bir alkış topladı. Sadece depolama da değil, fotoğrafların içinde arama yapabilme veya kişileri yüzlerinden tanıyabilme gibi yapay zekâ özellikleri, galerimizi düzenleme şeklimizi sonsuza dek değiştirdi.

Evimizin yeni bireyi Google Asistan ve Google Home

Teknoloji şirketlerinin akıllı ev yarışına girdiği 2016 yılındaki I/O etkinliği, Google Asistan'ın ve akıllı hoparlör Google Home'un doğuşuna sahne oldu.

Artık sadece telefonumuzun arama çubuğuna bir şeyler yazmak yerine odanın diğer ucundan seslenerek ışıkları kapatabiliyor, müzik açabiliyor veya hava durumunu öğrenebiliyorduk. Bu duyuruyla birlikte yapay zekâ, ekranların arkasından çıkıp evimizin tam ortasına yerleşmiş oldu.

İnsan gibi konuşabilen yapay zekâ Google Duplex

Google I/O 2018 sahnesinde gösterilen bir demo, tüm dünyada ağızları açık bırakmıştı.

Google Asistan'ın bir parçası olan Duplex, bir kuaför salonunu arayıp tıpkı bir insan gibi, hatta "hı-hı" gibi doğal tepkiler vererek saç kesimi randevusu aldı. Karşıdaki görevli bir yapay zekâyla konuştuğunu asla anlamamıştı. Bu an, yapay zekânın insan doğallığına ne kadar yaklaşabileceğinin ilk büyük ve çarpıcı kanıtı olarak teknoloji tarihine kazındı.

Telefonlarımızı tamamen bize özel yapan Material You

Android kullanıcıları için yıllardır süregelen tasarım standartları, 2021 yılındaki konferansta tanıtılan Material You tasarımıyla tamamen yıkıldı.

Google, sadece renkleri veya ikonları değil, telefonun tüm arayüzünü seçtiğiniz duvar kâğıdına göre uyarlayan inanılmaz derecede kişisel bir sistem geliştirdi. Telefonunuzun ruh hâlinize ve tarzınıza göre şekil alması, mobil dünyadaki en büyük görsel devrimlerden biri olarak kayda geçti.

Katlanabilir ekranlı Google Pixel Fold

Donanım tarafında da iddialı olan Google, uzun süren sızıntıların ardından 2023 yılında ilk katlanabilir telefonu olan Pixel Fold'u görücüye çıkardı.

Kitap gibi katlanan bu cihaz, hem Google'ın donanım tasarımındaki yeteneğini gösteriyor hem de Android işletim sisteminin büyük ve katlanabilir ekranlarda nasıl kusursuz çalışması gerektiğine dair diğer üreticilere bir rehber sunuyordu.

Google'ın Gemini öncesi yapay zekâsı Bard

ChatGPT'nin dünyayı kasıp kavurduğu dönemin hemen ardından Google, tüm gücünü üretken yapay zekâya yönelttiğini I/O sahnesinde tüm dünyaya ilan etti.

Klasik arama motoru deneyimini tamamen değiştiren yapay zekâ destekli arama özellikleri ve Google'ın kendi yapay zekâ sohbet botu Bard sahneye çıktı. Artık sadece mavi linklere tıklamak yerine, sorularımıza doğrudan ve yaratıcı cevaplar aldığımız yeni bir internet çağının kapıları aralandı.

Gündelik hayatımıza yerleşen Project Astra ve Gemini

Yapay zekâ yarışının zirveye ulaştığı noktada Google, Gemini modelleriyle birlikte sadece yazılı veya sesli komutları değil, etrafındaki dünyayı görüp anlayan Project Astra'yı tanıttı.

Telefon kamerasını etrafa tutarak bir nesnenin nerede olduğunu sormak veya ekrandaki bir matematik problemini anında çözdürmek artık bilim kurgu olmaktan çıktı. Geçmişten bugüne atılan tüm o adımlar, hayatımızı asiste edecek bu inanılmaz yapay zekâ vizyonu için harika bir hazırlık süreci oldu.