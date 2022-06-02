Geforce Now'a Haziran Ayında Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Nvidia, sevilen bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now'a 7'si bu hafta olmak üzere bu ay 25 oyunun ekleneceğini açıkladı. Gelin bu oyunlar nelermiş hep birlikte bakalım.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli NVIDIA, geçtiğimiz yıllarda oyun meraklılarını sevindiren bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now’ı tanıtmıştı. En kötü cihazlarda bile güçlü oyunları oynamanızı sağlayan bu hizmet, çıktığı günden beri birçok kullanıcı tarafından beğeniliyordu.

Haziran ayının gelip çatmasıyla da popüler hizmete eklenecek oyunlar merak konusuydu. NVIDIA, yaptığı yeni açıklamalarda Premium’una aylık 110 TL’den sahip olabileceğiniz Geforce Now için haziran ayı planlarını duyurdu ve kütüphaneye eklenecek oyunları paylaştı.

İşte GeForce Now’a bu hafta eklenecek oyunlar

Dev şirket açıklamalarında Haziran ayı boyunca 25 oyunun servise eklenmesinin planlandığını aktardı. Bunun yanı sıra bu 25 oyunun 7’sinin bu hafta GeForce Now hizmetine ekleneceği de yapılan açıklamalarda yer aldı. Eklenen oyunların tam listesi şu şekilde:

LEAP (Steam)

Souldiers (Steam)

Twilight Wars: Declassified (Steam)

ABRISS - build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director’s Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

Bu ay eklenmesi planlanan diğer oyunlar

NVIDIA ayrıca, bu ay boyunca hizmete eklenmesi beklenen 25 oyunun tamamını da paylaştı. Tam listesini aşağıdan görebileceğiniz bu oyunların farklı türlerden oluşması da büyük dikkat çekti: