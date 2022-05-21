Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'ın genel müdürü Phil Esler, hizmetin diğer cihazlara gelebileceğini açıkladı. Esler, servisin yeterli talep olması şartıyla Nintendo Switch'in de dahil olduğu bu cihazlara gelebileceğini sözlerine ekledi.

ABD merkezli Nvidia, geçtiğimiz yıllarda oyunseverleri oldukça sevindiren hizmeti GeForce Now’ı tanıtmıştı. Bu hizmet, güçlü donanımlara sahip olmadan oyunları cihazlarınız üzerinizden oynamanıza olanak tanıyor. Daha da açacak olursak bulut tabanlı bir servis olan GeForce Now, en dandik bilgisayarlarda bile güçlü oyunları oynamanızı sağlamasıyla oyuncular tarafından biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda GeForce Now konusunda Apple kullanıcılarını sevindirecek güncellemelerin geldiğini ve servisin M1’e sahip cihazlarda yerel olarak destekleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise gelen haberler, tüm dünyada popüler olan hizmetin bir başka cihaza da gelme ihtimalinin olduğunu ortaya koydu.

Talep olması durumunda Nintendo Switch gibi cihazlara gelebilir

TechRadar tarafından paylaşılan bir habere göre GeForce Now hizmeti, Nintendo’nun popüler konsolu Switch’e gelebilir. Bir röportajda konuyla ilgili konuşan GeForce Now Genel Müdürü Phil Esler, talep olması şartıyla hizmetin diğer platformlara da yakında gelebileceğini belirtti ve şunları söyledi: “Üyelerin isteklerine dayanarak, Aralık 2021’de LG televizyonları ile akıllı TV’leri desteklemeye başladık. Üyelerimizin ilgilendiği diğer cihazları da denemeye devam ediyoruz.”

Nintendo’nun bulut teknolojisi ile A Plague Tale: Innocence, Hitman 3 ve Kingdom Hearts gibi güçlü grafikli oyunları Switch konsoluna getirdiğini görmüştük. Switch 2 ve Switch Pro gibi uzun zamandır konuşulan ancak henüz hakkında resmi bir bilgi olmayan cihazların belirsizliğinin sürmesi de Switch cihazının normalde çalışmayacak oyunları bulut teknolojisi ile oynatabileceğini ortaya koyuyor.

Ancak Nintendo’nun şu an kullandığı bulut platformunun 720p çözünürlük ve 30 fps ile sınırlı olması sebebiyle pek de iyi olmadığı söylenebilir. Nvidia GeForce Now’ın, Switch’ten çok daha güçlü olan RTX 3080 kullanması da Nintendo için bu soruna çözüm olabilir. Tabii ki bunların şu anlık bir tahmin olduğunu, GeForce Now hizmetinin Nintendo Switch konsoluna hiç gelmeme ihtimalinin bulunduğunu da belirtmeden geçmemek gerek.