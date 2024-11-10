Yeni bir araştırma, giyilebilir teknolojik ürünlerin vücut enerjisi aracılığıyla ihtiyaç duyduğu gücü sağlayabileceğimizi ortaya çıkardı.

Akıllı saatler artık hayatımızın bir parçası olmuş durumdalar ve araştırmacılar artık akıllı saat teknolojisini bir adım öteye taşıyarak pil kullanmadan nasıl çalıştırabileceklerini düşünüyorlar.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden gelen yeni bir çalışma bu alanda umut vadediyor. Araştırmacılar, akıllı saatlere cilt ile temas üzerinden güç sağlayabilecek bir yöntem geliştirdiler. "Power-over-Skin" adı verilen bu yenilikçi teknik, akıllı gelecekte pile gerek duymadan çalışabilmelerini sağlayabilir.

Akıllı saatlerde pil devri bitebilir

Future Interfaces Group araştırmacıları, insan vücudunun RF enerjisini etkili bir şekilde iletebildiğini keşfederek, bu enerjiyi akıllı saatlere güç olarak aktarmada kullanmayı başardılar. Power-over-Skin yöntemiyle tek bir vücut üzeri vericiden, deriye temas eden bir dizi pilsiz cihaza enerji gönderiliyor. Araştırmalar, insan vücudunun 40 MHz radyo frekansı enerjisini başarılı bir şekilde ilettiğini ve bu özelliğin enerji aktarımı için uygun bir ortam sağladığını gösteriyor.

Araştırmacılar Andy Kong, Daehwa Kim ve Chris Harrison, deneylerinde vücudun çeşitli bölgelerine yerleştirilen verici ve alıcıların birbirine yakınlığına göre güç aktarım miktarının değiştiğini buldular. Örneğin bir vericiyi ön kola, alıcıyı ise bileğe yerleştirdiklerinde daha yüksek mikrowatt düzeyinde enerji aktarımı gerçekleşti. Bu sayede araştırmacılar LED ışıklı bir küpe, basit bir hesap makinesi ve Bluetooth özellikli bir yüzüğe başarıyla enerji sağlayabildiler.

Yeni teknolojiyi ne zaman göreceğiz?

Power-over-Skin’in en önemli avantajı ise cihazları pilsiz hâle getirerek onları daha küçük ve hafif yapabilmesi. Pil ihtiyacını ortadan kaldırmak, ayrıca çevresel açıdan önemli kaynak tasarrufları sağlayarak sürdürülebilirliği destekliyor.

Teknolojinin henüz yüksek güç gerektiren cihazlarda kullanımı mümkün görünmese de düşük enerjili akıllı saatler veya fitness takip cihazları için kısa vadede kullanılabileceği düşünülüyor.

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