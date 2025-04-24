Apple'ın gelişmiş Siri ile getirmesi beklenen özellikleri ondan önce Perplexity getirdi.

Apple’ın uzun süredir geliştirdiği ve "gelişmiş Siri" olarak tanıttığı yeni asistanı süresiz olarak ertelenmişti. Bugün ise Perplexity'nin yeni sesli asistanı esasında tam da gelişmiş Siri'nin yapacağı şeyleri sizin için yapabiliyor.

Popüler yapay zekâ tabanlı arama uygulaması Perplexity, iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte Siri’nin olması gereken deneyimi yaşatabilecek yepyeni bir "Ses Modu" sundu.

Perplexity ile neler yapılabiliyor?

Perplexity'nin bu özelliği o kadar başarılı ki, özellikle iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi sahipleri Eylem Tuşu'na bu asistanı atamak isteyebilir. Peki gelin Perplexity'nin yeni sesli asistanının neler yapabildiğine bakalım:

Podcast'leri, YouTube videolarını ve diğer medya içeriklerini arayıp oynatabiliyor.

Takviminizdeki toplantıları bulabiliyor, yeniden planlayabiliyor ve e-postalar gönderebiliyor.

Hatta birden fazla uygulamayı entegre ederek havalimanına yolculuk için Uber rezervasyonu bile yapabiliyor.

Kısacası Perplexity'nin sesli asistanı Apple’ın WWDC 2024’te vaat ettiklerine son derece yakın bir deneyim vadediyor.

Perplexity nasıl indirilir?

Uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Tek yapmanız gereken buradan iOS telefonunuza uygulamayı indirmek.

Daha güçlü modeller veya gelişmiş özellikler içinse abonelik seçeneği tamamen tercihinize kalmış.