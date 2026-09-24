Gemini'de Geçici Sohbet Nasıl Kullanılır?

Gemini'deki Geçici Sohbet özelliği, konuşmalarınızı gelecekteki sohbetleri kişiselleştirmek veya modelleri eğitmek için kullanılmadan Gemini ile iletişim kurmanıza imkân tanıyor. Bu içeriğimizde Gemini'de Geçici Sohbet açma adımlarını, normal sohbetten farklarını ve geçici konuşmaların ne kadar süre saklandığını anlatıyoruz.

Gemini ile yaptığınız her konuşmanın daha sonra tekrar ulaşmak isteyeceğiniz bir sohbet olması gerekmiyor. Tek seferlik bir konu hakkında soru soruyorsanız veya konuşmanın ileride Gemini'ın size vereceği yanıtları etkilemesini istemiyorsanız Gemini Geçici Sohbet kullanma özelliğini tercih edebilirsiniz.

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Geçici Sohbet, yalnızca sohbet listesini daha düzenli tutan bir seçenek değil. Bu moddaki konuşmalar Gemini Apps Activity içerisinde görünmüyor, kişiselleştirme için kullanılmıyor ve Google'ın yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla değerlendirilmiyor. Yine de “geçici” ifadesini konuşmanın anında tamamen silindiği şeklinde yorumlamamak gerekiyor.

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Gemini'de Geçici Sohbet nasıl açılır?

Geçici Sohbet'i kullanabilmek için Gemini'da kişisel bir Google hesabıyla oturum açmış olmanız gerekiyor. Özellik şu anda iş veya okul hesabıyla giriş yapan kullanıcılar için kullanılamıyor. Gemini'ın web sürümünden veya mobil uygulamasından geçici bir konuşma başlatabilirsiniz.

Bilgisayarda Gemini Geçici Sohbet açmak için şu adımları izleyin:

Gemini'ı web tarayıcınızdan açın.

Kişisel Google hesabınızla oturum açın.

Yeni sohbet seçeneğinin yanındaki Geçici Sohbet simgesine tıklayın.

Sohbet kutusuna sorunuzu veya komutunuzu yazın.

Mesajınızı göndererek konuşmaya başlayın.

Mobil uygulamada ise üst taraftaki menüyü açtıktan sonra Yeni sohbet seçeneğinin yanındaki Geçici Sohbet simgesine dokunabilirsiniz. Geçici moddayken ekranın üst bölümünde ilgili simgeyi görmeniz, normal bir konuşmada olmadığınızı anlamanızı kolaylaştırır.

Geçici Sohbet'ten çıktığınızda konuşmaya yeniden erişemezsiniz. Sohbet daha sonra son konuşmalar listesine eklenmediği için devam etmeyi düşündüğünüz uzun çalışmalar için normal sohbet kullanmak daha uygun olabilir.

Gemini'ın Chrome içindeki deneyiminde ve Google Mesajlar üzerinden kullanımında ise Geçici Sohbet özelliği desteklenmiyor.

Gemini Geçici Sohbet ne işe yarıyor?

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Gemini, normal kullanımda geçmiş konuşmalardan yararlanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar hazırlayabiliyor. Bazen yaptığınız bir konuşmanın gelecekteki yanıtlarla hiçbir ilgisi olmasını istemeyebilirsiniz. Geçici Sohbet bu tür tek seferlik kullanımlar için tasarlanmış durumda.

Diyelim ki normalde işle ilgili konularda Gemini kullanıyorsunuz ancak bir defaya mahsus farklı bir konuda uzun bir araştırma yapacaksınız. Bu konuşmanın daha sonraki önerileri veya kişiselleştirilmiş yanıtları etkilemesini istemiyorsanız geçici moda geçebilirsiniz.

Bu moddaki konuşmalar Gemini deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanılmıyor. Sohbet sırasında verdiğiniz bilgiler de gelecekteki kişiselleştirme için kaydedilmiyor. Dolayısıyla normal bir konuşmada Gemini'ın geçmiş sohbetlerden veya kayıtlı kişisel bağlamdan yararlanabildiği durumlarla aynı deneyimi beklememek gerekiyor.

Google, Geçici Sohbetlerin yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmadığını da belirtiyor. Bu yönüyle özellik, yalnızca sohbet geçmişinin görünürlüğünü değiştiren bir ayardan daha geniş bir işleve sahip.

Geçici Sohbet sırasında bazı Gemini özellikleri devre dışı kalıyor. Gems kullanılamıyor ve Etkinliği Sakla ayarının açık olmasını gerektiren Bağlı Uygulamalar ile bazı entegre hizmetlerden yararlanılamıyor. Bu yüzden Gmail veya benzeri bağlı hizmetlerle çalışacağınız bir görev için normal sohbet gerekebilir.

Geçici sohbetler Gemini geçmişinde görünür mü?

Geçici olarak başlattığınız konuşmalar Gemini'daki son sohbetler bölümünde görünmüyor. Gemini Apps Activity içerisinde de bu konuşmalar listelenmiyor. Sohbetten ayrıldığınızda normal konuşmalarda olduğu gibi sol menüden tekrar açmanız mümkün değil.

Ancak bu durum, mesajların gönderildiği anda Google sistemlerinden tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Google, Geçici Sohbetleri hesabınızla birlikte 72 saat boyunca saklayabiliyor.

Bu süre, Gemini'ın size yanıt verebilmesi ve hizmetin güvenliğinin korunabilmesi için kullanılıyor. Google'ın açıklamasına göre son 24 saatlik sohbet bağlamı, devam eden konuşmada yanıt oluşturmak amacıyla kullanılabiliyor. Geçici konuşmaların hesabınızla 72 saat tutulması ise olası sistem sorunları ve güvenlik süreçleri gibi nedenlerle uygulanıyor.

Bu ayrım gizlilik açısından önemli. Son sohbetler listesinde bir konuşmanın görünmemesi ile verinin teknik sistemlerde belirli bir süre tutulması aynı şey değil. Dolayısıyla Geçici Sohbet'i tamamen iz bırakmadan çalışan bir gizli tarayıcı modu gibi düşünmemelisiniz.

Çok hassas bilgiler, parolalar, banka bilgileri veya başkalarıyla paylaşılmasını istemediğiniz kişisel veriler söz konusu olduğunda yalnızca Geçici Sohbet'e güvenerek hareket etmek yerine bu bilgileri yapay zekâ sohbetlerine hiç yazmamak daha güvenli bir yaklaşım olur.

Gemini Geçici Sohbet kişiselleştirilmiş yanıtlar verir mi?

Geçici Sohbet'in normal Gemini konuşmalarından ayrıldığı noktalardan biri kişiselleştirme. Gemini bu modda kişiselleştirilmiş yanıtlar vermiyor ve konuşma içerisinde paylaştığınız bilgileri gelecekteki kişiselleştirme için kaydetmiyor.

Normal kullanımda Gemini'ın geçmiş sohbetlerinizden yararlanmasına izin verdiğinizde önceki konuşmalarınız yeni yanıtları etkileyebilir. Daha önce anlattığınız bir tercih veya üzerinde çalıştığınız konu sonraki sohbetlerde bağlam olarak kullanılabilir. Geçici modda ise geçmiş sohbetlere dayanan bu kişiselleştirme devre dışı kalıyor.

Bu durumun pratik bir sonucu var. Gemini'ın sizi tanımasına dayanan bir yanıt bekliyorsanız Geçici Sohbet daha genel bir sonuç verebilir. İhtiyaç duyduğu bilgileri o konuşma içerisinde ayrıca belirtmeniz gerekebilir.

Benzer biçimde Geçici Sohbet sırasında Gemini'a verdiğiniz yeni bir bilgi de daha sonraki sohbetlerde kişiselleştirme amacıyla saklanmaz. Bir defalık bir tercih veya farklı bir çalışma biçimi denemek istediğinizde bu davranış işinize yarayabilir.

Gems'in geçici konuşmalarda kullanılamamasının sebeplerinden biri de bu çalışma biçimi. Gem'ler önceden belirlenmiş talimatlar ve ek kaynaklarla özelleştirilmiş deneyimler oluştururken Geçici Sohbet daha sınırlı, tek seferlik bir oturum mantığıyla ilerliyor.

Gemini Geçici Sohbet ile normal sohbet arasındaki fark ne?

Normal Gemini sohbetleri ile Geçici Sohbet arasındaki fark yalnızca konuşmanın sol menüde görünüp görünmemesi değil. İki mod, kişiselleştirme ve bazı Gemini özelliklerine erişim açısından da birbirinden ayrılıyor.

Normal sohbetler hesap ayarlarınıza bağlı olarak Gemini Apps Activity içerisinde tutulabilir ve geçmiş konuşmalar kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturulurken kullanılabilir. Böyle bir sohbeti daha sonra açarak kaldığınız yerden devam etmeniz de mümkün.

Geçici Sohbet ise son konuşmalar arasında görünmez ve sohbetten ayrıldıktan sonra kullanıcı tarafından yeniden açılamaz. İçeriği gelecekteki Gemini yanıtlarını kişiselleştirmek veya Google'ın yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmaz. Google yine de hizmetin çalışması ve güvenlik amacıyla konuşmayı 72 saate kadar hesabınızla saklayabilir.

Kullanılabilen araçlarda da farklılık var. Geçici modda Gems'i açamaz, Etkinliği Sakla ayarına ihtiyaç duyan Bağlı Uygulamaları ve bazı entegre hizmetleri kullanamazsınız. Yanıtlara geri bildirim gönderme seçeneği de Geçici Sohbet'te yer almıyor.

Hangi modu seçeceğiniz konuşmanın devamına ihtiyacınız olup olmadığına bağlı. Bir projeyi birkaç gün boyunca sürdürecekseniz veya Gemini'ın önceki bağlamı hatırlamasını istiyorsanız normal sohbet daha uygun. Tek seferlik bir soru soracak ve bu konuşmanın sonraki Gemini deneyiminizi şekillendirmesini istemeyecekseniz Geçici Sohbet bunun için ayrı bir alan yaratıyor.