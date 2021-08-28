General Motors, ‘Buckle to Drive’ Özelliğini Sıkılaştıracak

General Motors, daha önce başka bir isim altında arabalarına eklediği ‘emniyet kemeri takılı olmadan park modundan çıkamama’ özelliğini birçok yeni modele eklemeye hazırlanıyor. Ayrıca özellik, daha da sıkı hale gelerek sadece sürücünün değil; yolcuların da emniyet kemeri takmasını zorunlu kılacak.

Ölümcül trafik kazalarında can kurtarıcı role sahip olan emniyet kemeri, icat edildiği 1885 yılından bu yana sayısız insanı çok ağır yaralanmaktan ve ölmekten kurtardı. Maalesef birçok sürücü tarafından ihmal edilen bu aracın kullanılması için otomobillere daha önce çeşitli özellikler eklendi. Emniyet kemeri takılmayınca devreye giren sesli uyarı da bunlardan biriydi. Bir otomotiv şirketi ise yeni bir özellikle emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirdi.

Chevrolet, Cadillac ve Hummer gibi birçok tanıdık markayı çatısı altında barındıran ABD’li otomotiv şirketi General Motors, ‘Buckle to Drive’ adını verdiği bir güvenlik sistemini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2 seneye kadar şirkete ait birçok modelde standart olarak sunulacak özellik, emniyet kemeri takmadan aracın park modundan çıkmasını engelleyecek.

Emniyet kemeri takılı olmadan 1 metre ilerlenemeyecek

General Motors, yeni ‘Buckle to Drive özelliğiyle trafik güvenliği ihmallerini azaltmayı hedefliyor. Şirketin resmî açıklamasına göre emniyet kemeri ve vitesin tamamen entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacak güvenlik sistemi, sürücünün kemeri takmaması durumunda aracın park modundan çıkmasını imkansız hale getirecek.

GM, bu özelliği daha önce ‘Teen Driver Mode’ adında bir teknoloji dahilinde sürücülere sunmuştu. Şimdi kendi başına ‘Buckle to Drive’ adıyla anılacak özellik, Chevrolet’in Colorado, Traverse, Malibu, Canyon, Equinox ve Blazer gibi birçok modelinde standart olarak kullanılıyor. Seneye Traverse, Tahoe, Suburban, GMC Sierra, Yukon ve Hummer gibi modellere de gelecek ‘Buckle to Drive’, 2023 yılından itibaren çok daha sıkı bir kullanım sağlayacak. Sürüşe başlamak için sadece sürücünün değil, yolcuların da emniyet kemeri takması gerekecek.