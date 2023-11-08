Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli deniz hazinelerini sakladığı düşünülen bir batık, ABD ile Kolombiya'yı karşı karşıya getirdi. Batan geminin sahibi ise iki ülke de değil, İspanya.

Ülkemizin çeşitli denizleri için anlatılan yalan yanlış bir hikâye vardır. Şimdiye kadar İzmir ve İskenderun körfezleri ile Haliç için ortaya atılan bu şehir efsanesine göre Japonlar buraları temizlemek ister, karşılığında da çıkacak olan batıkları talep ederler, bizim yetkilerimiz de Japonlara kapıyı gösterir. Bu şehir efsanesi yakın zamanda gerçeğe dönüşebilir ancak dünyanın diğer ucunda.

1708'de batırılmıştı

1708 yılında Cartagena açıklarında batan San Jose adlı bir kalyon, üç asırdan uzun bir süre sonra keşfedildi. Kolombiya Hükümeti'nin yaptığı yasal başvuruya göre bu kalyonda, "insanlık tarihinin en büyük deniz hazinesi" bulundu. Normalde batıklar pek fazla tartışma yaratmasa da ABD'li bir batık kurtarma firması, batığı ilk olarak kendilerinin 1981'de keşfettiğini öne sürerek çıkacak hazinelerin yarısını talep ettiği için San Jose dava konusu oldu.

1708 yılında San Jose, İngilizlerle girilen çatışmanın sonunda batmıştı. Mahkeme dokümanlarına göre gemi, Yeni Dünya'dan gönderilen en pahalı kargoyu taşıyordu. Mahkeme kayıtlarına göre bu kargoda 7 milyon pesodan fazla para, 116 çelik sandık dolusu elmas ve 30 milyon altın para bulunuyor.

Dava önümüzdeki aylarda görülecek

Büyük kısmı Kolombiya ve Peru'da İspanyolların köleleri tarafından çıkarılan hazinenin değerinin 4 ila 20 milyar dolar arasında olduğu ifade ediliyor. Şu anki ismi Sea Search Armada olan ABD'li bir firma, bu batığı 1981'deki keşif çalışmaları sırasında bulduğunu ve Kolombiya Hükümeti ile anlaşmaları gereği definenin yarısını kendilerinin almaları gerektiğini savunuyor. Kolombiya ise geminin, şirketten gelen koordinatlarda olmadığını savunuyor ve gemi ile gemiden çıkacak her şeyin Kolombiya'ya ait olduğunu öne sürüyor.

İlk olarak 2015 yılında parçaları keşfedilen batığın hakları konusunda son kararı ise uluslararası bir kuruluş olan Daimi Hakem Komitesi verecek. Dava önümüzdeki aylarda görülmeye başlanacak.