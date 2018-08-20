Nvidia'nın RTX serisi yeni ekran kartları bugün oyun severlerin beğenisine sunulacak. Fakat gerçekleşen sızıntı, GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti ve RTX 2080 ekran kartlarını çoktan ortaya çıkardı.

Nvidia’nın yeni grafik kartlarının tanıtılmasına yalnızca birkaç saat kaldı. Fakat Videocardz, GIGABYTE’ın yeni RTX 2080 Ti Windforce OC ve RTX 2080 Ti Gaming OC ekran kartlarını ortaya çıkardı bile. Sızıntıya göre Nvidia’nın RTX Serisi ekran kartları yalnızca yeni bir ışın izleme motoruna sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda sanal gerçeklik adaptasyonuna yardımcı olmak için USB Type-C şeklinde bir VirtualLink girişi de bulunduracak. GIGABYTE’ın RTX ekran kartlarında 3 adet ekran bağlantı noktası, 1 adet HDMI bağlantı noktası ve bir adet VirtualLink bağlantı noktası yer alacak.

RTX 2080 Ti Windforce OC ve RTX 2080 Ti Gaming OC, 11 GB GDDR6 ve 8 GB GDDR6 belleğe sahip olmasının yanında sırasıyla 352 bit ve 256 bit veri yoluna sahip olacak. Ekran kartları 4352 CUDA çekirdeklerine sahip olacak ve hız aşırtma ile 1545MHz’ün üzerinde saat hızı sunacak. 352 bit veriyolu, 616Gbps bant genişliği sağlayacak ki bu da en yüksek çözünürlüklerde ve sanal gerçeklik deneyiminde kusursuz bir performansı garanti ediyor. PNY ekran kartının TDP'si 285 Watt olduğundan GIGABYTE’ın ekran kartı için de benzer değerler beklenebilir.

RTX 2080 Windforce OC ve Gaming OC sürümleri ise 1710 MHz saat hızı sağlayan 2944 CUDA cuda çekirdeklerine sahip olacak. 256 bit veri yoluna sahip olacak olan ekran kartları, 448Gbps bant genişliği sunacak. Fakat ilginç bir şekilde ekran kartının güç tüketimi Ti versiyonlar ile aynı seviyede kalıyor. PNY’nin NVIDIA RTX 2080 Ti ve NVIDIA RTX 2080 modellerinin özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.