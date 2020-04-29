GM, GMC Hummer'ın Tanıtımını Koronavirüs Nedeniyle Erteledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomotiv sektöründe faaliyetlerin durmasına yol açtı. Bunun son örneğini, General Motors’un mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığı GMC Hummer EV aracının tanıtım etkinliğini ertelemesiyle gördük.

Geride bıraktığımız haftalarda ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors tarafından yapılan marka tescili, şirketin tamamen elektrikli GMC Hummer aracında kullanmayı planladığı yeni logoyu ortaya çıkarmıştı ancak koronavirüs salgını, aracın lansmanına gölge düşürdü.

20 Mayıs tarihinde tanıtımı yapılması planlanan elektrikli GMC Hummer'ın lansmanı ertelendi. Böylece etkinlikte virüsün yayılmasının da önüne geçilmiş oldu. General Motors’un elektrikli aracıyla ilgili sevindirici noktaysa söz konusu ertelemenin 2021 yılı sonbaharındaki üretim tarihini kapsamamış olması.

GMC Hummer EV lansmanı, yılın sonuna doğru yapılabilir:

Konuyla ilgili resmi açıklama doğrudan ABD’li şirketten geldi. Açıklamada çalışmaların devam ettiği belirtilip üretim hedeflerinin değişmediğinin altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi: “GMC Hummer EV'yi dünyaya göstermek için sabırsızlanıyor olsak da 20 Mayıs tarihini yeniden planlayacağız. Bu arada ekibin geliştirme çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor. Herkesi, bu süper aracın inanılmaz kabiliyetleri hakkında daha fazla haber için bizi izlemeye devam etmeye davet ediyoruz.”

Ertelenen etkinliğin fiziksel mi yoksa sanal ortamda mı yapılacağı henüz belli değil ancak lansmanın içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru yapılacağı konuşuluyor. Otomobil üreticisi, SUV hakkındaysa yorum yapmadı. Detroit merkezli firma, kötü ama beklenen bir haberin yanı sıra elektrikli aracıyla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntü açıklayıcı olmasa da araca kısa bir bakışa imkân tanıyor.

General Motors, GMC Hummer EV ile ilgili bir video paylaştı:

Videodan anlaşılıyor ki yaklaşık 644 kilometre menzile sahip elektrikli araç, cam tavana ve 4 kişilik oturma düzenine sahip. Elbette General Motors, yeni lansman tarihi yaklaştıkça hem tanıtımla ilgili hem de araç konusunda daha detayları bilgiler paylaşacaktır. Biz de size ayrıntıları duyurmaya devam edeceğiz.