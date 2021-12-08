God of War'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

God of War'un PC'ye geleceği haberinin ardından bu akşam PC için yeni bir video yayınlandı. Ayrıca oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

PlayStation'ın en gözde 'özel' oyunlarından God of War'un PC için geleceği haberini sizlerle daha önce paylaşmıştık. PlayStation 4 özel oyunu olarak 2018 yılında gelen ve çıktığı günden itibaren büyük beğeni toplayan oyunun PC'ye gelmesi, Sony'nin son dönemde bu yönde attığı adımlar sonrası beklenen bir karardı.

Geçtiğimiz Ekim ayında gelen haberle birlikte oyunun fiyatı ve çıkış tarihi de belli olmuştu. 14 Ocak'ta PC oyuncuları ile Steam ve Epic Games üzerinden buluşacak olan oyunun Steam üzerinden ön sipariş fiyatı ise 329 TL idi.

PC'ye özel özellikleri gösteren bir video ve sistem gereksinimleri de geldi:

Oyunun PC'de oyun severlerle buluşmasına haftalar kala, Sony, God of War PC özelliklerini gösteren bir video paylaştı. Geniş grafk seçenekleri ,desteklenen cihazlarda 4K oyun kalitesi, fare ve klavye desteği ile birlikte kişiselleştirilmiş kontrol seçenekleri, 21:9 ultra geniş ekran desteği gibi pek çok özellikle gelecek olan oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

God of War için minimum sistem gereksimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

Windows 10 64-bit (versiyon 1809) İşlemci : Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB DDR

: 8 GB DDR Ekran kartı : NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB) Depolama: 70 GB HDD

God of War için önerilen sistem gereksimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

Windows 10 64-bit (versiyon 1809) İşlemci : Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G

: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G RAM : 8 GB DDR

: 8 GB DDR Ekran kartı : NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB) Depolama: 70 GB SSD

God of War'un PC özel videosu: