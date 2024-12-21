Gökyüzünde Çıplak Gözle Görebileceğiniz En Uzak Nokta Neresi ve Ne Kadar Uzak?

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Geceleri gökyüzüne baktığımızda yıldızlar, gezegenler ve galaksiler, milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce yaydıkları ışıkla bize ulaşıyor. Yani aslında geçmişe bakıyoruz! Peki, bu büyüleyici derinlikte, çıplak gözle ulaşabileceğimiz en uzak cisim ne?

Bizden yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksi var ve bu da sorumuzun cevabı.

Kafanızı bir daha gökyüzüne kaldırdığınızda kendisine selamını verebilirsiniz, kaç milyon yılda gider tabii?

Andromeda Galaksisi, çıplak gözle görülebilen en uzak gök cismi olarak biliniyor.

Andromeda Galaksisi

Gözle görebildiğimiz en uzak gök cismi olan Andromeda Galaksisi, çoğunlukla Kuzey Yarımküre'de, özellikle ışık kirliliğinden uzak yerlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde kolaylıkla gözlemlenebiliyor.

Boyutu ve parlaklığı nedeniyle, şehir ışıklarından uzakta net bir gece göğüne sahip olanlar bu galaksiyi aslında "bulanık bir leke" olarak çıplak gözle görebilir. Fakat bu, o kadar sıradan bir leke değil!

Andromeda’nın gözle görülmesi, aslında onun büyüklüğünün de bir göstergesi oluyor. Samanyolu’nun iki katından daha büyük ve yaklaşık bir trilyon yıldız içerdiği düşünülüyor.

Daha ilginç bir şey daha söyleyelim. Aslında ona bakarken 2,5 milyon yıl önceki hâline bakıyoruz.

Andromeda Galaksisi ne kadar uzak

Yani bu galaksiye ait ışık, 2,5 milyon yıl önce Andromeda’dan yola çıkmış ve nihayet gökyüzümüze, gözümüze ulaşmış. Işığı o kadar güçlü ki bu kadar uzaklıkta olmasına rağmen çıplak gözle görebiliyoruz.

Andromeda, Samanyolu’yla kader ortaklığı yapan bir galaksi olarak da ilgi çekiyor.

gözle görülen en uzak gök cismi

Gökbilimciler, Andromeda'nın bize doğru yaklaştığını ve yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde Samanyolu ile birleşeceğini tahmin ediyorlar. Bu birleşim sırasında iki galaksinin çarpışması, içinde bulundukları yıldız sistemlerini de etkileyebilir ve ortaya muazzam yeni bir galaksi çıkabilir.

Kaynaklar: Cool Cosmos, Space

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