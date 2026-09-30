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Golden Joystick Awards 2026 Oylaması Başladı: İşte Tüm Adaylar!

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Yılın büyük oyun ödüllerinden Golden Joystick Awards geldi çattı. Peki bu yıl aday oyunlar hangileri?

Golden Joystick Awards 2026 Oylaması Başladı: İşte Tüm Adaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının önemli ödül organizasyonlarından Golden Joystick Awards'ta 2026 heyecanı başladı. Oyuncular artık yılın öne çıkan oyunları, stüdyoları ve performansları için oy kullanabilecek.

Golden Joystick Awards 2026 kapsamında toplam 21 kategoride halk oylaması gerçekleştiriliyor. Bu yıl 007 First Light ve Big Walk birden fazla kategoride aday gösterilirken; Resident Evil Requiem, SAROS, The Blood of Dawnwalker ve Mewgenics gibi yapımlar da çeşitli kategorilerde yarışıyor.

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Golden Joystick Awards 2026 Oylaması Başladı: İşte Tüm Adaylar!
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Golden Joystick Awards 2026'da nasıl oy kullanılır?

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Oylama başladı ve 23 Ekim'e kadar devam edecek. Oy kullanmak isteyenlerin buradaki internet sitesine girerek "Start Voting" seçeneğine tıklaması ve kategorilerde desteklemek istedikleri adayları seçmesi gerekiyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var. Ultimate Game of the Year kategorisi mevcut oylamaya dâhil değil. Bu kategorinin oylaması 26-30 Ekim tarihleri arasında ayrı olarak gerçekleştirilecek.

Oy kullananlara ayrıca bir oyun e-kitabı hediye ediliyor. Değeri 12,99 sterline / 18,99 dolara kadar olan e-kitabı alabilmek için e-posta adresinizi girmeniz ve oylama işlemini tamamladıktan sonra oylarınızı kaydetmeniz gerekiyor. Golden Joystick Awards'ın 44. töreni ise 11 Kasım'da Londra'daki Troxy'de düzenlenecek ve kazananlar burada açıklanacak.

Golden Joystick Awards 2026 adayları

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İlk turda halkın oy kullanabileceği toplam 21 kategori bulunuyor. İşte tüm adaylar:

En iyi ses tasarımı

  • Big Walk
  • Marathon
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Rhythm Heaven Groove
  • SAROS
  • STAR WARS: Galactic Racer

En iyi erken erişim oyunu

  • Dead as Disco
  • MENACE
  • skate.
  • Slay the Spire 2
  • Subnautica 2
  • WARDOGS

En iyi oyun uyarlaması

  • Devil May Cry (2. Sezon)
  • Exit 8
  • Fallout (2. Sezon)
  • Iron Lung
  • Mortal Kombat II
  • Resident Evil

En iyi DLC

  • Cult of the Lamb: Woolhaven
  • DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack
  • DOOM: The Dark Ages | Revelations
  • Quake: Dawn of the Machine
  • The Alters: Last Variable
  • World of Warcraft: Midnight

En iyi oyun fragmanı

  • Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike Cinematic Trailer
  • Big Walk - Release Date Announcement
  • Cairn - Launch Trailer
  • MOUSE: P.I. For Hire | Official Launch Trailer
  • Prove You're Human - Announcement Trailer
  • Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name

En iyi oyun ekipmanı

  • Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
  • Razer Viper V4 Pro
  • Secretlab ATLAS
  • Sony INZONE M10S II
  • Steam Controller
  • Turtle Beach Stealth Pro II

En iyi bağımsız oyun

  • Big Walk
  • Denshattack!
  • Esoteric Ebb
  • Mixtape
  • Mouse: P.I. for Hire
  • Order of the Sinking Star
  • REANIMAL
  • Sovereign Tower
  • Titanium Court
  • Valheim

En iyi bağımsız oyun (bağımsız yayıncı)

  • Cairn
  • Fields of Mistria
  • MECCHA CHAMELEON
  • Mewgenics
  • Mina the Hollower
  • Perfect Tides: Station to Station
  • Phonopolis
  • Rhythm Doctor
  • The Incident at Galley House
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

En iyi başrol performansı

  • Aaron Paul - Robert Robertson III, Dispatch
  • Angela Sant'Albano - Grace Ashcroft, Resident Evil Requiem
  • Anna Demetriou - Sophia, Resonance: A Plague Tale Legacy
  • Liam McIntyre - Wolverine, Marvel's Wolverine
  • Patrick Gibson - James Bond, 007 First Light
  • Will de Renzy-Martin - Coen, The Blood of Dawnwalker

En iyi yardımcı performans

  • Frankie Kevich - Zoe de Vera, CONTROL Resonant
  • Grace Saif - Diana, PRAGMATA
  • Lennie James - John Greenway, 007 First Light
  • Terry O'Quinn - Richard, SILENT HILL: Townfall
  • Troy Baker - Nathaniel Essex, Marvel's Wolverine
  • Vic Michaelis - Runa Blask, STAR WARS Zero Company

En iyi çok oyunculu oyun

  • ARC Raiders
  • Big Walk
  • Marathon
  • MARVEL Tōkon: Fighting Souls
  • MECCHA CHAMELEON
  • Valheim

En iyi yeniden yapım/remaster

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced
  • Gothic 1 Remake
  • METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2
  • Star Fox
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered
  • Trails in the Sky 2nd Chapter

En iyi oyun müziği

  • 007 First Light
  • Crimson Desert
  • Dispatch
  • Lumines Arise
  • Mewgenics
  • Mixtape

En iyi hikâye anlatımı

  • 007 First Light
  • Dispatch
  • Fire Emblem: Fortune's Weave
  • SILENT HILL: Townfall
  • The Blood of Dawnwalker
  • ZERO PARADES: For Dead Spies

En iyi görsel tasarım

  • CONTROL Resonant
  • Forza Horizon 6
  • Orbitals
  • Phonopolis
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • SAROS

En çok beklenen oyun

  • Alien: Isolation 2
  • ANANTA
  • Black Myth: Zhong Kui
  • EXODUS
  • Fable
  • FINAL FANTASY VII REVELATION
  • God of War Laufey
  • Intergalactic: The Heretic Prophet
  • KINGDOM HEARTS IV
  • METRO 2039
  • NO LAW
  • Persona 6
  • Resident Evil Veronica
  • STRANGER THAN HEAVEN
  • Stuntman: Hollywood
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • The Witcher 4
  • Tides of Annihilation
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis
  • Total War: WARHAMMER 40,000

Hâlâ oynanan en iyi mobil oyun

  • Balatro
  • Genshin Impact
  • Honkai: Star Rail
  • MARVEL SNAP
  • MONOPOLY GO!
  • NTE: Neverness to Everness
  • Old School RuneScape
  • Pokémon GO
  • Roblox
  • Sky: Children of the Light
  • Tom Clancy's Rainbow Six Mobile
  • Wuthering Waves

Hâlâ oynanan en iyi PC ve konsol oyunu

  • Apex Legends
  • Fortnite
  • GTA Online
  • HELLDIVERS 2
  • HITMAN World of Assassination
  • Minecraft
  • No Man's Sky
  • Palworld
  • The Elder Scrolls Online
  • Warframe
  • World of Warcraft
  • Call of Duty: Warzone

Yılın stüdyosu

  • CAPCOM
  • Frogwares
  • House House
  • IO Interactive
  • Nintendo EPD
  • SQUARE ENIX

Yılın PC oyunu

  • Big Walk
  • Crimson Desert
  • Escape from Tarkov
  • Esoteric Ebb
  • MECCHA CHAMELEON
  • Mewgenics
  • Order of the Sinking Star
  • STAR WARS Zero Company
  • The Blood of Dawnwalker
  • Valheim

Yılın konsol oyunu

  • 007 First Light
  • Fire Emblem: Fortune's Weave
  • Forza Horizon 6
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  • Nioh 3
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Pokémon Pokopia
  • PRAGMATA
  • Resident Evil Requiem
  • SAROS
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