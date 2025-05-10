Google, 3 yıl önce Teksas'ta kullanıcı verilerini yasa dışı olarak topladığı iddialarıyla açılan davada anlaşmaya gitti. Şirket, 1,3 milyar dolardan fazla parayı ödemeyi kabul etti.

Google, son zamanlarda ABD’de büyük baskılarla karşı karşıyaydı. Şirket, Adalet Bakanlığı tarafından “tekel” suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve davası devam ediyordu. Bugün ise Teksas eyaletinden şirketin başını daha da artıracak bir karar geldi.

Teknoloji devi, Teksas Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre veri gizliliği ihlalleri suçlamalarında anlaşmaya varmak için 1,375 milyar dolarlık devasa bir miktarı ödemek zorunda kalacak.

İnsanların verilerini yasa dışı bir şekilde toplamakla suçlanıyordu

Eyalet yetkilileri, 2022 yılında Google’a “coğrafi konum, gizli aramalar ve biyometrik verilerle” ilgili bir veri gizliliği davası açmıştı. Davada, şirketin insanların bu tarz özel verilerini yasa dışı bir şekilde topladığı iddia ediliyordu. Bu davalardan önce farklı eyaletlerden Google’a yönelik milyonlarca dolarlık davalar açılmıştı ancak hiçbirinde tek bir eyalet ile anlaşmaya varılamamıştı. Teksas, bir ilk olmayı başardı.

Bir Google sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu anlaşmanın şirkette uzun zaman önce yaşanan ve şu an olmayan eski problemlerle alakalı olduğunu belirtti. Bahsi geçen iddialarda yer alan durumların politikalardaki değişiklikler ile uzun süre önce çözüldüğünü de ekledi. Şirket, bu iddiaları geride bırakmaktan mutluluk duyduğunu, hizmetlerine daha sağlam gizlilik kontrolleri eklemeye devam edeceğini belirtti. Yani herhangi bir itiraz yok. Şirket, iddiaları kabul ederek anlaşmaya gitmiş.