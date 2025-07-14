Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 2026 yılına ilişkin planlarını açıkladı. Yapılan açıklama, 2026 yılının Apple için hayli hareketli geçeceğini gözler önüne seriyor. Şirket, hemen her kategoride ürün duyurusu yapacak.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Firmanın geleceğe yönelik planlarından bahseden Gurman, Apple'ın 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapabileceğini ileri sürdü. Üstelik 2026 yılı boyunca Apple ürünleri ile tanışmaya devam edeceğiz.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, gelecek yılın başında iPhone 17e modeli ile karşımıza çıkacak. Bu akıllı telefon, tasarım açısından iPhone 16e'ye benzerlik gösterecek. Ancak A19 işlemci gibi özelliklerle en çok da performansı ile fark yaratacak. Buradaki önemli husus, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'lar için yeni bir takvim oluşturacak olması. Hatırlanacağı üzere iPhone SE, yıllar boyunca süren boşlukların ardından piyasaya sürülürdü. iPhone e modellerinde ise bu durum olmayacak gibi görünüyor.

Yeni iPad'ler ve Mac bilgisayarlar da gelecek!

Kaynağımıza göre Apple, 2026 baharında giriş seviye iPad ile iPad Air modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bu ürünlerdeki değişiklikler de performans odaklı olacak. Yenilenen iPad Pro modeli ise büyük olasılıkla ekim ayında duyurulacak.

Apple, gelecek yıl Mac bilgisayarlar tarafında da önemli yeniliklere imza atacak. Bu bağlamda; M5 destekli MacBook Pro ve MacBook Air modelleri de iPhone 17e gibi yılın başında duyurulacak. Tüm bunlara ek olarak, Apple'ın 2022 yılında piyasaya sürdüğü Studio Display isimli monitörü de 2026 yılında yenilenecek. Ancak bu monitörün ne zaman duyurulacağı şimdilik belirsiz.