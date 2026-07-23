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Google, Gemini’ın Kaç Kullanıcısı Olduğunu Açıkladı: ChatGPT’yi Geçti mi?

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Google, Gemini yapay zekâ modelinin kaç kullanıcısı olduğunu açıkladı. İnanılmaz bir büyüme var.

Google, Gemini’ın Kaç Kullanıcısı Olduğunu Açıkladı: ChatGPT’yi Geçti mi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da popüler hâle geliyor. Tabii ki uzun yıllardır zirvede ChatGPT var ancak son zamanlarda kullanıcılar, OpenAI’ın modelini bırakıp farklı araçlara yönelmeye başlamıştı. Google’ın Gemini sohbet botu da burada en çok öne çıkan yapay zekâ araçlarından biriydi.

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Şimdi ise Gemini’ın son zamanlarda ne kadar popülerleştiğini gözler önüne seren bir duyuru yapıldı. Google, Gemini’ın şu anda kaç aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Rekor hızda bir yükselme var.

İçerikten Görseller

Google, Gemini’ın Kaç Kullanıcısı Olduğunu Açıkladı: ChatGPT’yi Geçti mi?
geminiic

950 milyon kullanıcıyı geçti

geminiic

Google’ın yılın ikinci çeyreğine ilişkin paylaştığı verilerde yer alan bilgilere göre Gemini’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 950 milyonu aşmış durumda. Bu da çok yakında 1 milyarı geçeceği anlamına geliyor.

Bu büyük artışın arka planına bakıldığında oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşen ciddi bir büyüme göze çarpıyor. Google, 2026 yılının Şubat ayında Gemini kullanıcı sayısını 750 milyon olarak bildirmişti. Şubat ayından bu yana geçen birkaç aylık süreçte yaşanan 200 milyonu aşkın sıçrama, Gemini'ın kullanıcı edinme ivmesini belirgin şekilde artırdığını kanıtlıyor.

Tabii ki ChatGPT hâlâ lider konumda. ChatGPT’nin şu anda 1,1 milyarı aşkın kullanıcısı bulunuyor. Gemini ise hemen onun arkasında. İnsanların ChatGPT’den farklı araçlara geçmeye başladığını ve Gemini’ın her gün daha da popüler hâle geldiğini düşünürsek yakında zirveye oturduğunu bile görebiliriz.

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