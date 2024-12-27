Google'ın Gemini için yeni bir içerik filtreleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özelliğin neler sunacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâ modeli Gemini için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Google uygulamasının "15.51.24.sa.arm64" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, Gemini'ın vereceği yanıtlar üzerinde daha fazla kontrol imkânı sunacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Google, Gemini tarafından üretilen yanıtlarda potansiyel olarak zararlı olabilecek içerikleri zaten filtreliyor. Ancak yeni özellik, Gemini için yeni bir "İçerik Filtresi" seçeneği daha sunacak. Henüz çalışmadığı için neler sunacağı tam olarak bilinmeyen özellik, kullanıcılara daha sağlıklı bir deneyim sunacak.

Google Gemini'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Google Gemini için üzerinde çalışılan yeni özellik hem kullanıcılar hem de bizzat Google için avantajlı olabilir. Zira bu özellik sayesinde Google, geliştirici düzeyince filtreleme imkânı sunabilir. Ayrıca kullanıcılar, Gemini'ın üreteceği sonuçlar üzerinde kategori bazlı seçimler bile yapabilirler.

Google uygulamasının 15.51.24.sa.arm64 kodlu Android beta sürümünün ne zaman yayımlanacağına ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak Google, potansiyel olarak bu kadar önemli bir özelliği fazla bekletmek istemeyebilir.