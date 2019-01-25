Google Haritalar'a Kaza Bildirimi Özelliği Geliyor

Son birkaç haftadır Google, Google Haritalar'a kullanıcıların çok istedikleri özellikleri eklemekle meşgul. Son güncelleme, uygulamaya hız sınırı bildirimlerini ve hız kamerası uyarılarını getirmişti fakat Google daha büyük şeylerin peşinde olabilir.

Google'ın Waze adında, kullanıcıların girdiği yanıtlar vasıtasıyla yolda gerçekleşen kazaları, şantiye çalışmalarını, radarları ve diğer şeyleri göstermeye yarayan bir uygulaması bulunuyor. Tam olarak Google Haritalar'a bir alternatif olmasa da benzer işlemleri gerçekleştiriyor. Fakat şimdi yazılım devi, bu iki uygulamasını birleştirmeyi düşünüyor olabilir.

Bugün Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü, Google Haritalar'ın yakında kullanıcılarına yoldaki kazaları ve radarları bildirmelerine izin verecek bir özelliği gösteriyor. Ekranın sağındaki "+" düğmesine basınca ortaya çıkan menüden bir kaza ya da hız tuzağı olduğunu bildirebiliyorsunuz. Ardından elde edilen bu bilgiyi Google, diğer kullanıcılarla paylaşarak onların gerekli önlemleri almalarına yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında birkaç kullanıcısı, kendi Haritalar uygulamalarında böyle bir menünün ortaya çıktığını rapor etmişti. Bu durumun hala devam etmesi ve daha fazla kullanıcının bu menüyü görmesi, Google'ın yakında Waze özelliklerini herkese getirmeyi planlamasından kaynaklanıyor olabilir.

Google'ın Waze'den "çalmasını" istediğimiz özellikler arasındaysa ünlülerin veya kendimizin seslerini navigasyon sesi olarak kullanabilmek var. Hatırlayacak olursak Google, Waze'i 2013 yılında satın almıştı.