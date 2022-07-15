Google'ın Haritalar hizmeti için önemli bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Navigasyon uygulaması, yakın bir gelecekte otomobillerin motor tiplerine göre en fazla tasarruf edilebilecek rotaları oluşturmaya başlayacak. Peki nasıl?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Haritalar, yakın bir gelecekte güncellenecek ve pek çok şoförü memnun edecek bir özelliğe kavuşacak. Şu an için Google Haritalar'ın 11.39 kodlu Android beta sürümünün kodlarında yer alan özellik, araçların motor türüne göre rotalar oluşturulmasını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak Google Haritalar, varsayılan olarak en kısa rotayı oluşturuyor, bu sayede zamandan tasarruf edilmesini sağlıyordu. Ancak Google mühendisleri, her aracın motor tipine göre aynı yolla tasarruf yapmayacağını anlamış gibi görünüyor. Hal böyle olunca da geliştiriciler, dizeller, benzinliler, hibritler, LPG'liler ve elbette elektrikli otomobiller için ayrı ayrı güzergah oluşturmaya başlayacak.

Motor tipi ve türünü kullanıcılar belirleyecek

Google Haritalar uygulamasının Android beta sürümünün kodlarında tespit edilen yeni özellik, kullanıcıya motor tipi ve türünü soracak. Kullanıcı, sahip olduğu otomobilin motor bilgilerini uygulamaya girdikten sonra da aracına özel rotalar almaya başlayacak. Peki bu özellik nasıl çalışacak? Google, farklı motor tipleri için farklı rotaları oluştururken nelere dikkat edecek?

Google tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa da özelliğin nasıl çalışacağını az çok tahmin edebiliriz. Bu özelliği şöyle açıklamak gerek; benzinli ve dizel otomobiller, dur kalk yaptıkları zaman daha fazla yakıt tüketirler. Haliyle; bu motor tipindeki araçlar için en iyi tasarruf yöntemi, dur kalk yapmadan sabit bir hızda gitmektir. Ancak hibrit araçlarda durum böyle değil. Hibrit otomobillerin çoğu, fren yapılığında sürtünme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp, bataryayı şarj ediyor. İşte olay bundan ibaret. Hibrit motorlu bir otomobil için dur kalk yapmak, çoğu zaman yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Google tüm bunları göz önünde bulunduracak ve kullanıcıyı en fazla tasarruf yapacağı yola yönlendirecek gibi görünüyor.

Türkiye'de satılan yakıt cimrisi otomobilleri merak edenler için:

Yakıt tasarrufu için tavsiye arayanlara:

Tasarruf yöntemlerinin gerçek hayatta ne kadar etkili olduğunu gösterdiğimiz video: