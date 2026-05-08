Google, Yeni Sağlık Uygulaması Google Health'i Duyurdu: Neler Sunuyor?

Google, sağlık özelliklerini tek bir çatı altında birleştiren Google Health uygulamasını duyurdu. Uygulama, Fitbit uygulamasının yerine geçecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, birkaç hafta sonra gerçekleştireceği I/O etkinlikleri öncesinde dün akşam yepyeni duyurular yaptı. Şirketin yeni ekransız bilekliği Fitbit Air’ı tanıttıığı görmüştük. Bunun yanı sıra bir başka önemli duyuru ise Google Health isimli yepyeni bir sağlık uygulamasıydı.

Google Health, direkt olarak Fitbit uygulamasının yerine geçecek bir uygulama olarak geliyor. Aylar süren test sürecinin ardından resmen kullanıma sunulan Google Health, sağlık tarafında Google’ın tüm hizmetlerini tek çatı altında topluyor.

Google Health neler sunacak?

Fitbit markası donanım ürünlerinde kullanılmaya devam edecek, ancak şirketin izlediği yolu yansıtmak amacıyla tüm yazılımlar artık Google Health altında konumlanacak. Kullanıcılar, sağlık ve spor özelliklerinin hepsine bu uygulama üzerinden ulaşabilecek. Tüm verileri bu uygulamadan yönetebileceksiniz. 19 Mayıs tarihi itibarıyla hem App Store hem de Google Play’de yayımlanacak güncellemeyle uygulamanın ismi değişecek.

Google Health uygulamasında “Bugün”, “Fitness”, “Uyku”, “Sağlık” olmak üzere toplamda 4 ana sekme olacak. Bugün sekmesi günlük verileri, Fitness sekmesi spor verilerini, ölçümleri, haftalık aktiviteleri, Uyku sekmesi uyku verilerinizi, Sağlık sekmesi ise sağlık verileri, tıbbi kayıtları içerecek.

Bunun yanı sıra uygulamada bir koç özelliği de bulunacak. Yapay zekâ destekli Google Health Coach isimli özellik sayesinde Gemini destekli sağlık koçu ile sohbet edip ondan yardım alabileceksiniz. Uygulamayı temel ve ücretli Premium olmak üzere 2 şekilde kullanmak mümkün olacak. Premium’da Google Health Coach, uyarlanabilir fitness planları, detaylı uyku verileri gibi birçok ek özellik sunulacak. Premium’un birçok ülkede Google AI Pro veya AI Ultra'nın bir parçası olduğunu da belirtelim.

