Google'ın Kötü Niyetli Uygulamalarla Olan Mücadelesi Sürüyor

Teknoloji devi Google, kötü amaçlı geliştiriciler ve onların uygulamalarıyla uğraşmaya devam ediyor. Şirket, kötü amaçlı uygulamaları ve geliştiricileri uzak tutan sistemlerini geliştirerek çok yakında sorunu kökten kazıyacak gibi duruyor.

Google Play'in Ürün Yöneticisi Andrew Ahn, bu haftanın başında Google Web Geliştiricileri Blogu'nda bir yazı yayınladı. Ahn, yazısında Google Play Store'u kötü amaçlı uygulamalardan uzak tutmak için alınması gereken önlemlerden bahsetti.

Android ekosisteminde kötü amaçlı uygulamaların yayınlanmasını önlemek için geliştirilen hem otomatik hem de otomatik olmayan sistemler sayesinde Google Play Store, 2018'de %55 daha fazla olan başvuru gönderimini azaltırken, uygulama askıya alma oranını ise %66 artırdı. Bu yönde geliştirilen uygulamaların 2019'da daha fazla geliştirilerek güvenlik düzeyinin artırılması bekleniyor.

Buna ek olarak şirket, yasaklandıktan sonra platforma tekrar dönmek için karaborsadaki geliştirici hesaplarını alan kötü niyetli geliştiricileri algılayan sistemi de geliştirmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Google'ın, bir süredir başını ağrıtan bu sorunların en yakın zamanda çözüleceği çok açık. Teknoloji devi şirketin amacı ise, Play Store'u tamamen kusursuz bir hale getirmek.