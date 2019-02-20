Google, iOS Klavyelere Bitcoin Sembolünü Getiriyor

Teknolojinin en önde gelen firmalarından Google, Bitcoin sembolünü iOS cihazlardaki klavyelere ekleyecek.

Google’ın iOS cihazlarda hizmet veren klavyesinde bulunan semboller arasında artık Bitcoin sembolü de yer alacak.

Kripto para muhabiri Tim Copeland, “(Sembole) erişmek için Google klavye kullandığınızdan, Apple’ın standart klavyesini kullanmadığınızdan emin olun ve dolar sembolüne basılı tutarak dünyanın önemli paralarına ait sembollerin bulunduğu menüyü açın. Bitcoin menüsü en solda olacak.” diyor.

Google’ın bu kararı, teknoloji devinin kripto paraların ve özellikle de Bitcoin'in tanınmasına yönelik ikinci bir adım olarak görülüyor.

Google ilk adımı 2018 yılının Eylül ayında kripto para reklamlarına yönelik dört aylık yasağı kaldırarak atmıştı. Google Sürdürülebilir Reklamlar Ürün Yönetim Müdürü Scott Spencer, “Elimizde kripto paraların geleceğinin nereye gideceğini gösteren bir kristal küre yok, ama bu alanda tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin çok zarar gördüğüne yeterince şahit olduk ve bu, aşırı temkinli olarak yaklaşacağımız bir alan.” demişti. Daha sonra yasağın kalkması ile Bitcoin şahlanmamış olsa da en azından biraz daha tanınırlık kazandı.

Copeland, Google’ın bu adımlarını yorumlarken oldukça olumlu bir bakış açısına sahip. O’na göre teknoloji devi kripto paralara yeni yeni ısınıyor. Bu adımlar küçük de olsalar olumlu yönde atılan adımlar.

Bitcoin’i temsil eden sembol halihazırda Unicode standardı içerisinde yer alıyor, Haziran 2017’den beri de orada. Bitcoin’e ait olan Unicode karakteri ise 20BF.

Microsoft kullanıcıları, ALT tuşuna basılı tutarak 20BF yazdıklarında Bitcoin sembolüne (₿) erişebiliyorlar. Microsoft, Windows ve Xbox mağazalarında Bitcoin ödemesi kabul ediyor.

Bitcoin sevenler şimdi Google’ın bu sembolü Android cihazların klavyelerine de eklemesini bekliyor.