Google, Edge Kullanıcılarını Chrome'a Çekmeye Çalışıyor

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome'un sahibi olan Google, Chromium tabanlı olarak geliştirilen yeni Edge tarayıcısının kullanıcılarını Chrome'a geçmeleri için reklam yağmuruna tutuyor.

Microsoft'un yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını yayınlamasının ardından tarayıcı savaşları başka bir boyuta geçti. Google, yeni Edge'i geliştirme aşamasındayken Duo, Meet ve YouTube gibi sitelerde desteklenmeyen bir tarayıcı olarak göstermesinin ardından, şimdi de kullanıcılara kendi tarayıcısına geçmeleri için reklamlar göstermeye başladı.

Her şey, Google'ın kullanıcılara Chrome Web Mağazası'nda uzantıları güvenli bir şekilde kullanmasını önererek Chrome'u öne çıkarmasıyla başladı. Şirket artık Edge kullanıcılarını Google Arama, Google Haberler, Google Dokümanlar ve Google Çeviri gibi web sitelerinde Chrome'a geçmeleri için uyarı.

Google sitelerinde Edge kullanıcılarına gösterilen reklamlar

Yukarıdaki görselde de açıkça görebildiğiniz gibi Edge kullanıcıları, Google servislerini kullanırken Chrome'a geçmek için tekrar tekrar uyarılıyorlar. Arama sayfasının yanı sıra Haberler, Dokümanlar ve Çeviri web sitelerinde de reklamlar gösteriliyor. Ayrıca Edge Canary versiyonunda da Google Drive için desteklenmeyen bir tarayıcı olduğu uyarısı geliyor.

Google, her ne kadar Edge'in Chrome kadar güvenli olmadığı mesajını vermeye çalışsa da, bunun doğru olup olmadığı tartışılır. Chrome, kullanıcılarını tehlikeli ve kötü amaçlı yazılımlara karşı Güvenli Tarama özelliği ile korurken Microsoft, yeni Edge tarayıcısında Microsoft Defender Smart Screen ve potansiyel olarak istenmeyen uygulamalara karşı indirme korumasıyla güvenlik sağlıyor.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge'i kullanıcılar arasında yaygılaştırmak için işletim sistemi kozunu kullanarak, Windows 10'un Başlat menüsünde kullanıcılara Edge'e geçmelerini öneren reklamlar göstermeye başlamıştı. Google'ın Edge kullanıcılarına bildirim göstermesi, Microsoft'un bu hamlesine bir misilleme niteliği taşıyor.