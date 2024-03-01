Google, 2022'de satın aldığı matematik çözme uygulaması Photomath'in uygulama mağazalarındaki sayfalarını güncelledi. Photomath artık Google'a ait bir uygulama olarak gösteriliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2022 yılında dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, matematik sorularını çözmeye yarayan popüler uygulamalardan biri olan "Photomath"i resmen satın aldı. Geliştirici firma, düzenleyici kurumların geçtiğimiz yıl onay vermesi ile de Google bünyesine geçti. Şimdiyse Google'dan, Photomath ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Photomath'in Google Play ve App Store'daki uygulamaları, geliştiricisi Google olacak şekilde güncellendi. Eğer bugün Photomath'i akıllı telefon veya tabletinize indirmek isterseniz uygulamanın Google'a ait olduğunu görmeye başlayacaksınız. Yani artık Google'ın resmi olarak bir matematik sorusu çözme uygulaması bulunuyor.

Photomath'in App Store'daki sayfası böyle değişti:

Photomath, oldukça geniş kapsamlı bir uygulama. Bu uygulamayı kullanarak fotoğrafını çektiğiniz bir matematik sorusunun detaylı cevabını bulabiliyorsunuz. Temel matematik, cebir, geometri, trigonometri ve istatistik gibi pek çok kategoride hizmet veren uygulama, isteğe bağlı bir abonelik paketi de sunuyor. "Photomath Plus" olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, animasyonlu anlatımlar ve çok daha detaylı soru çözümleri yapılmasına imkân tanıyor.

Bu arada; Google'ın bir süredir matematik sorularına ilişkin çözüm hizmeti sunduğunu hatırlatalım. Bu bağlamda; Google Lens hizmeti, matematik sorularını çözebiliyor. Hâl böyle olunca Photomath ile Google Lens arasında bir çakışma yaşanabileceğini düşünebilirsiniz. Google, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak Photomath ile Google Lens, ilerleyen dönemlerde muhtemelen entegre çalışacak.