Google, internet siteleri için .meme uzantısını kullanılabilir hâle getirdi. Böylelikle meme odaklı siteler, artık bu uzantıyı kullanabilecekler.

İnternet kullanımının yaygınlaşması, hayatımıza pek çok yeni tabir kattı. Onlardan biri de "meme" (Türkiye'de bilinen adıyla caps). Daha çok komik içeriklerden oluşan ve hemen hepsi viral hâle gelen meme'ler, internet dünyasının çok büyük bir bölümünde karşımıza çıkıyor. Şimdiyse Google, bu içeriklerle ilgili yeni adım attı.

Google'ın alan adı kayıt sistemi Google Registry, meme odaklı internet siteleri için ".meme" şeklindeki alan adlarını kullanıma sundu. Böylelikle kullanıcılar, bir meme kategorisi belirleyip, bunun üzerine internet siteleri inşa edebilecekler.

.meme uzantılı alan adları, şimdiden satın alınabiliyor

Google tarafından yapılan açıklamada, .meme uzantılı alan adlarının erken erişim kapsamında şimdiden satın alınabileceği belirtildi. Şirket, 5 Aralık tarihi itibarıyla tüm alan adlarını, herkesin satın alabilmesine uygun hâle getirecek. Google, alan adı fiyatlarının 5 Aralık tarihi yaklaştıkça ucuzlayacağını söyledi.

Bu arada; aslında .meme uzantısına sahip olan bazı internet sitelerinin uzun zamandır var olduklarını söyleyebiliriz. Ancak burada şöyle bir husus var; bugüne kadar yayımlanmış olan .meme uzantılı internet siteleri, bu uzantıyı sadece gösteriyordu. Gerçek alan adları ise .com veya .net gibi alıştığımız uzantılardı. Google Registry'ın yeni sistemi ile artık gerçekten .meme uzantılı internet siteleri açılabilecek.

Google, .meme uzantılı alan adlarını kullanan bir internet sitesi derlemesi de paylaştı. Eğer incelemek isterseniz o bağlantıları hemen aşağıda bulabilirsiniz:

Buradaki bağlantı üzerinden Google Registry'a ulaşıp, .meme uzantılı alan adını hemen satın alabilirsiniz.