Microsoft, Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge'in hızını göstermek için yapılan test sonuçlarını paylaştı. Buna göre yeni Edge 81, 79. sürüme kıyasla yaklaşık %13'lük bir performans artışı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Chromium tabanlı Edge 80’i Windows ve Mac bilgisayarlar için yayınlayan Microsoft, Edge’in en son sürümünün performansını daha eski bir sürümle karşılaştırdı. Google’ın açık kaynak kodlu Chromium altyapısını kullanan tarayıcı, sonuçlara bakılacak olursa yenilenen tasarımıyla güçlü bir performans vadediyor.

Karşılaştırmayı yapmak için Speedometer 2.0’ı kullanan Microsoft, Chromium tabanlı Edge 81 ile Edge 79 sürümlerini karşılaştırdı. Buna göre Edge 81, %13’lük bir performans artışı sunuyor. Geçen hafta yayınlanan Edge 80’in ardından Microsoft, daha da yüksek performans vadeden Edge 81 sürümünü yaklaşık beş hafta içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Testler için Windows 10 yüklü, 8 GB RAM’li bir Microsoft Surface Pro 5 kullanıldı:

DOM ve JavaScript motoru gibi önemli tarayıcı alt sistemleri için bir kıstas sağlayan test, pek çok farklı internet sitesinde yer alan araçlardaki kullanıcı etkileşimlerini simüle ederek tarayıcı performansını ölçüyor. Chromium açık kaynak projesinden oluşturulan bir tarayıcı olarak Microsoft Edge, Microsoft'un kendi EdgeHTML ve Chakra motorlarından ziyade Google’ın Blink motoruna ve V8 JavaScript motoruna güveniyor.

Microsoft'un testleri, Windows 10 1909 kullanan 8 GB RAM'li ve Intel Core i5-8250U 1.60GHz CPU'lu bir Microsoft Surface Pro 5 üzerinde gerçekleştirildi. Test sırasında cihazda tarayıcının dışında herhangi bir ekstra sekme çalıştırılmadı. Bu yüzden yapılan testlerin günlük hayattaki kullanımla çok da uyuşmadığını söyleyebiliriz.

Bu noktada Chromium tabanlı Edge tarayıcısındaki performans artışlarının gerçekten de iddia edildiği kadar yüksek olup olmayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Edge tarayıcısının 15 Ocak’ta gelen ilk kararlı sürümü, şu anda Windows 7, Windows 8.X, Windows 10 ve macOS işletim sistemlerinde kullanılabilir durumda.