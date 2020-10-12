Google Nest, Uygun Fiyatlı Yeni Akıllı Termostatını Tanıttı

Google Nest, önceki nesil ürünlerine kıyasla uygun fiyatlı sayılabilecek yeni akıllı ev termostatı Nest Thermostat'ı tanıttı. 129,99 dolarlık etiket fiyatına sahip olan yeni ürün, önceki nesil Nest termostatlarda yer alan birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Google'ın güvenlik sistemleri, akıllı hoparlörler, ekranlar, duman dedektörleri, termostatlar ve kameralar gibi akıllı ev ürünleri üreten alt markası Nest, Nest Thermostat adı verilen yeni akıllı termostatını duyurdu. Nest Learning Thermostat ve Nest Thermostat E'den daha basit bir tasarıma sahip olan yeni ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

129,99 dolarlık (1025 TL) fiyat etiketiyle Nest E'den 40, üçüncü nesil Nest Learning Thermostat'tan 120 dolar daha ucuz olan Nest Thermostat, bugünden itibaren ön siparişe açıldı. Google, siparişlerin birkaç hafta içerisinde gönderileceğini söylüyor.

Yeni Nest Thermostat neler sunuyor?

Son dokuz yıldır her Nest termostatta bulunan geleneksel döner kadran Nest Thermostat ile geride kalmış gibi görünüyor. Bunun yerine Nest, yeni ürünün sağ tarafına dokunmaya duyarlı bir şerit yerleştirmiş. Yani, artık sıcaklığı ayarlamak için kadranı çevirmek yerine dokunmatik şeridi yukarı veya aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor.

Ayna kaplamalı bir ekrana sahip olan termostat, önünde durduğunuzda sizi algılamak ve ekranı otomatik olarak uyandırmak için Pixel 4'te de bulunan Soli teknolojisini kullanıyor. Öte yandan Nest Learning Thermostat'ta bulunan, yaşam koşullarınızı otomatik olarak öğrenebilen ve termostatı buna göre en iyi konfor ve verimlilik için ayarlayan "öğrenme" işlevi bu üründe yer almıyor. Bu sebeple ayarlamaları manuel olarak yapmanız gerekiyor.

Yeni ürün, tıpkı diğer Nest termostatlarında da olduğu gibi Google Home akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Bunun yanı sıra Google Asistan veya Amazon Alexa ile sesli kontrolü destekleyen Nest Thermostat, daha fazla verimlilik için sizden sıcaklık seviyelerini ayarlamanızı isteyebiliyor ve HVAC sistemiyle ilgili olası sorunlar ya da hava filtresinin değişim zamanı geldiğinde sizi uyarabiliyor.

Uygun fiyatlı sayılabilecek Nest Thermostat, daha pahalı versiyonlarına kıyasla bazı özelliklerden yoksun bir şekilde geliyor. Bu noktada şarj edilebilir lityum pil yerine iki adet standart AAA pil ile çalışan cihaz, Nest'in uzaktan sensörlerini ve Farsight özelliğini desteklemiyor. Bununla birlikte Google, kurulum işleminin diğer modellerle benzer olduğunu ve ürünün piyasadaki birçok HVAC sistemiyle uyumlu olduğunu söylüyor.

Eco modunun yer aldığı cihaz, evde olmadığınızda Eco modunu otomatik olarak etkinleştirerek enerji tasarrufu sağlamak için Soli hareket sensörünü ve telefonunuzdaki coğrafi konumu kullanıyor. Google, bu özelliklerin sahiplerine her yıl ısıtma için ortalama %10 ila %12, soğutma içinse %15 oranında tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.