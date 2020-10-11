AMD Ryzen 5000X Zen 3 Serisinin Avrupa Fiyatları Belli Oldu

Çıkışına yaklaşık bir aylık süre bulunan AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler şimdiden perakende satıcıların listelemelerinde yer almaya başladı. İşlemcilerin Avrupa fiyatları görüntülendi.

Yakın zamanda işlemci pazarında yeni dikkat çekici ilerlemeler göreceğiz. Hem Intel hem de AMD yeni ve gelişmiş işlemcilerle karşımıza çıkacak. AMD yeni işlemcilerinde Zen 3 mimariyle karşımıza çıkacak.

Daha önce yeni Zen 3 mimarisine sahip işlemcileri “dünyanın en iyi oyun işlemcisi” olarak niteleyen AMD’nin Ryzen 5000 serisi işlemcilerinin fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Kasım ayında çıkacak olan işlemciler henüz ön siparişe çıkmadı.

AMD Ryzen 5000 serisinin Birleşik Krallık fiyatları ortaya çıktı

Overclock3D ekibi tarafından yapılan çalışmalarda AMD Ryzen 5000 serisinin Birleşik Krallık’ta bulunan satıcılarda yer alan fiyatları derlendi. Bu işlemciler şu anda ön siparişte bulunmuyor. AMD ise Zen 3 mimarisine sahip ilk masaüstü işlemcilerini 5 Kasım’da resmi olarak satışa çıkaracak.

Her ne kadar işlemcilerin çıkış tarihi biliniyor olsa da AMD’nin daha öncesinde bir önsipariş sürecine girip girmeyeceği bilinmiyor. Firmanın en azından bazı segmentler için fiyatlarını arttırma kararı aldığı biliniyor. Ryzen 9 5950X, AMD’nin tek 16 çekirdekli 32 iş parçacıklı Zen 3 işlemcisi 750 pound olacak. Ryzen 9 3950X’in fiyatı ise 729 pound olmuştu.

AMD Ryzen 9 5900X ise 12 çekirdek 24 iş parçacığı ile gelecek ve fiyatı da 530 pound olacak. Bu da 3900X’in çıkış fiyatından 54 pound daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Üstelik bu işlemcinin üzerinde 3900X’teki gibi bir soğutucu yer almayacak.

Alt orta segmentte de fiyatlar artıyor

Zen 3 mimarisiyle birlikte fiyatı artacak olan bir diğer işlemci de 8 çekirdek 16 iş parçacığına sahip olan Ryzen 7 5800X olacak. Daha önceki versiyon olan Ryzen 7 3800XT 360 pounda satışa çıkarken yeni işlemcide bu sayı 429 pounda yükselecek.

Giriş seviyesi işlemcilerde de fiyat artışı göreceğiz. Giriş seviyesindeki 6 çekirdek 12 iş parçacığı bulunduran Ryzen 5 5600X bir önceki versiyonundan 60 pound daha pahalı olacak. İşlemcinin fiyatı ise 290 pound olarak gözüküyor.

Firmanın daha sonra Ryzen 7 5700X ve Ryzen 5 5600X ürünlerini piyasaya süreceği öne sürülmüştü. AMD bu birimlerin çıkışını henüz kabul etmedi. Yine de daha önceki dönemlere baktığımızda bu işlemcilere kesin gözüyle bakabiliriz. Ek olarak Portekizli bir üretici de ürünlerin Avrupa fiyatlarını açıkladı.