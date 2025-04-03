Google, not alma aracı NotebookLM'e yapay zekâyla internette arama yapmanızı sağlayacak bir özellik getirdi.

Google, yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketler arasında. Şirketin her türden hizmetine bu teknolojiyi entegre ettiğini görüyorduk. Yapay zekâ destekli not alma, düzenleme ve araştırma aracı NotebookLM de bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirket, NotebookLM’ye kullanıcıların çok işine yarayacak “Discover Sources” isimli bir özellik ekledi. Bu özellik, araca internetten arama yapma imkânı sunuyor.

Yapay zekâ ile internetten arama yapmanızı sağlayacak

Yeni özellik, kullanıcının kaynaklar için manuel arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bunun yerine aradığınız şeyi tarif ettikten sonra yapay zekâ sizin için internet genelinde arama yapıp istediğinizi bulmanızı sağlıyor. Tabii ki bu özellik, şirketin kendi modeli Gemini’dan güç alıyor.

Aracı açtıktan sonra kaynak panelinde kaynak ekleme kısmının yanında bu özelliği göreceksiniz. Buradan size aramak istediğiniz şey sorulacak. Sonrasında yapay zekâ yüzlerce kaynaktan analiz yapıp en alakalarını size gösterecek, en çok öne çıkan 10 sonucu sizin için özetleriyle birlikte listeleyecek. Siz de en beğendinizi seçip not defterinize ekleyebileceksiniz.

NotebookLM, özellikle araştırmacılar ve öğrenciler tarafından kullanılan bir araç, Bu yüzden yeni özelliğin onlar için çok kullanışlı olacağını söyleyebiliriz.