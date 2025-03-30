Google'ın daha yeni kullanıma açtığı Gemini 2.5 Pro modeli bugün itibarıyla ücretsiz olarak kullanılabilir durumda.

Google, beklenmedik bir hamleyle en yeni yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Pro (deneysel) sürümünü tüm kullanıcılara açtı. Daha önce yalnızca Gemini Advanced abonelerine sunulan bu model, artık tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabilir durumda.

Geçtiğimiz hafta duyurulan Gemini 2.5 Pro, Google’ın bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli konumunda. Model, düşünme yeteneklerini bağımsız bir şekilde sunmak yerine entegre bir sistem olarak çalışıyor. Ayrıca uygulamalar, uzantılar, dosya yükleme desteği ve yeni eklenen Canvas özelliği gibi çeşitli fonksiyonlarla geliyor.

Peki Google neden ücretsiz yaptı?

Google, bu hamlesiyle en gelişmiş yapay zekâ modelini daha fazla insanın deneyimlemesini hedefliyor.

Gemini 2.5 Pro (deneysel), şu anda LMArena liderlik tablosunda zirvede yer alırken, matematik ve fen bilimleri testlerinde de en iyi performansı gösteren model konumunda. Ayrıca şirket, kodlama performansını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.