Varlığından Haberdar Bile Olmadığınız 15 Google Oyunu

Google, arama motorunu kullanarak birçok klasik ve eğlenceli oyuna kolayca erişmemize olanak sağlıyor. Birçoğumuzun bilmediği bu oyunlar arasında Snake, Pac-Man ve benzeri birçok farklı seçenek bulunuyor. Bu klasik oyunların yanı sıra Google, belirli gün, kişi ve olayları anmak için oluşturduğu Doodle’lara da oyun ekleyebiliyor. Google oyunları listemizde, belki de varlığından haberdar bile olmadığınız bu oyunlara yakından bakıyoruz.

Google arama motorunda birçok easter egg bulunuyor. Çeşitli arama komutlarıyla Google arama sayfasının çeşitli hareketler yapmasını sağlayabiliyoruz. Örneğin “do a barrel roll” yazıp aratarak Google’a taklalar açtırabilirsiniz. Bunların yanı sıra Google arama motorundan birçok klasik ve özel Google oyununu da ulaşabiliyorsunuz.

Eskiden bilgisayarlarımızda sıkça oynadığımız Mayın Tarlası, Solitaire ve benzeri birçok klasik oyun, Google arama moturundan direkt olarak oynanabiliyor. Bunların yanı sıra Doodle’lar ile eklenen bazı özel ve eğlenceli oyunlar da bulunuyor. Ayrıca bu oyunlar mobil Chrome uygulamasından da oynanabiliyor. Hazırsanız hep beraber bu oyunları sıraladığımız Google oyunları listemize yakından bir göz atalım.

Arama motorundan aratarak oynayabileceğiniz Google oyunları:

Klasikler:

Flip a Coin (Yazı Tura)

Spinner (Çark Döndürme)

Roll a Die (Zar Atma)

Solitaire

Snake

Minesweeper (Mayın Tarlası)

Tic Tac Toe

Pac-Man

Dino

Bazı sevilen Doodle oyunları:

Magic Cat Academy Doodle Oyunu

Oskar Fischinger’ın 117. Doğum Günü Doodle Oyunu

Çocukların Kod Yazmasının 50. Yıl Kutlamaları Doodle Oyunu

Hip Hop’un Doğuşunun 44. Yıl Dönümü Doodle Oyunu

Clara Rockmore’un 105. Doğum Günü Doodle Oyunu

Flip a Coin (Yazı Tura):

Flip a Coin (Yazı Tura) nasıl açılır: Google’a Flip a Coin yazın ve aratın. Arama sayfasının en üstünde Yazı Tura atma oyununuz açılacaktır.

Tam olarak bir oyun sayılmasa da Google’ın sağladığı Yazı Tura atma oyunu, elinizin altında yazı tura atacak bir bozuk para bulunmadığında oldukça kullanışlı bir hâle gelebiliyor. Flip a Coin sayesinde elinizin altında bozuk para bulunmadığında kardeşiniz yerine markete gitmek zorunda kalmayabilirsiniz.

Spinner (Çark Döndürme):

Spinner (Çark Döndürme) nasıl açılır: Google’a Spinner yazın ve aratın. Arama sayfasının en üstünde çarkınız döndürmeye hazır olacaktır.

Google oyunları listemizdeki bir diğer kullanışlı oyun olan Spinner, rastgele bir sayı seçmeniz gerektiğinde hayat kurtarabiliyor. Çark döndürme oyununu açtığınızda sol üstteki menüden çarkta kaç numara olacağını seçebilirsiniz. Ayrıca sağ üstteki butona tıklayarak numaralı çarkınızı bir stres çarkına dönüştürebilir ve istediğiniz kadar döndürebilirsiniz.

Roll a Die (Zar Atma):

Roll a Die (Zar Atma) nasıl açılır: Google’a Roll a Die yazın ve aratın. Arama sayfasının en üstünde zarlarınızı bulabilirsiniz.

Google oyunları arasında bulunan bir diğer “göreve sahip” olan oyun Roll a Die, yine cebinizden bir zar çıkaramadığınız durumlarda yardıma koşuyor. Her ne kadar oyunu lk olarak açtığınızda klasik 6’ya kadar rakam içeren bir zar bizleri karşılasa da alt menüden farklı numaralara sahip zarları ekleyebiliyor ve farklı kombinasyonlar oluşturabiliyoruz.

Solitaire

Solitaire nasıl açılır: Google’a Solitaire yazın ve aratın. En üstte çıkan Google Solitaire sayfasına tıklayın.

Eski internetsiz günlerimizde veya serbest kaldığımız bilgisayar derslerinde sıkça oynadığımız Solitaire oyununa direkt olarak Google arama motorundan erişilebiliyor. Tek kişilik bir kart oyunu olan Solitaire; kuralları bir miktar karmaşık olsa da alıştıktan sonra fark etmeden başında saatler geçirebileceğiniz bir oyun.

Snake

Snake nasıl açılır: Google’a Snake yazın ve aratın. Çıkan görselde Oyna butonuna basın.

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi, Nokia 3310’ların elimizden düşmemesine sebep olan Snake yani Yılan, modernize edilmiş grafikleri ile direkt olarak arama sayfasından oynanabiliyor. Eğer bir anlığına da olsa eskiye dönmek istiyorsanız, Google üzerinden basitçe Snake oynayarak hem eğlenebilir hem de geçmiş günleri yad edebilirsiniz.

Minesweeper (Mayın Tarlası)

Minesweeper (Mayın Tarlası) nasıl açılır: Google’a Minesweeper yazın ve aratın. Çıkan görselde Oyna butonuna basın.

Zorluğuyla sinir bozan ve taktik oyunlarının belki de atası olan Mayın Tarlası da klasik Google oyunları arasındaki yerini alıyor. Ara ara saç baş yoldurtan Mayın Tarlası oyununu oynamak ise çok basit. Farenin sol tıkı ile kutuları açarken, sağ tık ile bayrakları yerleştirebiliyorsunuz.

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe nasıl açılır: Google’a Tic Tac Toe yazın ve aratın. Oyun direkt olarak arama sayfasının en üstüne açılacaktır.

Sıkıcı ders aralarının vazgeçilmezi olan Tic Tac Toe, yani bizim bildiğimiz şekilde XOX oyunu; direkt olarak Google arama motoru üzerinden oynanabilen bir başka klasik oyun. Çoğunlukla evden çalıştığımız ve uzaktan eğitim ile derslere girdiğimiz bu dönemde; ara sıra Google’a karşı Tic Tac Toe oynamak oldukça zevkli olacaktır.

Pac-Man

Pac-Man nasıl açılır: Google’a Pac-Man yazın ve aratın. Çıkan görselden oyna butonuna basın.

Google oyunları arasında yer alan klasiklerin sonuna gelirken, klasiklerin arasında en çok öne çıkan oyun şüphesiz Pac-Man oluyor. Bizleri kaptığı gibi çocukluğumuza götürüp orada bırakan Pac-Man’i, Google üzerinden oynamak oldukça basit. 1980’den bu yana ne zaman oynanırsa oynansın bağımlılık yapan Pac-Man’e Google üzerinden birkaç saniyede erişebilmek gerçekten hoş bir dokunuş olarak karşımıza çıkıyor.

Dino

Dino nasıl açılır: chrome://dino/ bağlantısını kopyalayın ve tarayıcınıza yapıştırıp aratın. Açılan sayfada Space(Boşluk) tuşuna basın.

İnternetimiz olmadığı zamanlarda bizlere zamanın nasıl geçtiğini unutturan Dino oyunu, internetiniz olsa da oynanabiliyor. Yukarıda verdiğimiz bağlantıya girdikten sonra Google sizi internet bağlantınızın olmadığını söyleyen bir sayfaya yönlendirecek. Dino oyununa bu sayfada direkt boşluk tuşuna basarak erişebilirsiniz. Ne de olsa Dino interneti sevmeyen bir dinozor olduğu için oyunun başlangıç sayfasının da bu şekilde olması oldukça doğal.

Magic Cat Academy nasıl açılır: google.com/doodles adresine giderek Doodle arşivine girin. Doodle Ara kısmından Magic Cat Academy oyununu arayın ve istediğiniz versiyonunu seçin. Diğer tüm Doodle oyunlarını da aynı şekilde açabilirsiniz.

İlk olarak Google tarafından 2016 yılı Cadılar Bayramı için oluşturulan Magic Cat Academy, hemen hemen her sene farklı bölüm tasarımlarıyla Google oyunları arasında yerine almaktadır. Sihir okulunda öğrenci olan bir kediyi canlandırdığımız bu oyunda, asamız ile şekiller çizerek bize saldıran hayaletleri durdurmaya çalışıyoruz. Gittikçe zorlayan Magic Cat Academy oyununda, son bölümleri görmek bir hâyli zorlayıcı olabiliyor.

1924 yıllarında Almanya’da yaşadığı dönemde soyut tasarımları ve filmleri ile tanınan ünlü sanatçı Oskar Fischinger, daha bilgisayar animasyonları ortaya çıkmamışken bile soyut müzik videoları oluşturmayı başarmıştı.

Fiscchinger’ın en ünlü eseri ise Bach’ın 3 numaralı Brandenburg Konçertosu’nu boyadığı camlar ile senkronize hâle getirerek çektiği soyut müzik videosu Motion Painting Number 1’dır. Oskar Fischinger’ın Google tarafından hazırlanan Doodle oyununda da belirli şekiller çiziyor ve bu şekillerle senkronize şekilde çalan müzik parçaları yaratıyoruz.

Google’ın çocukların kod yazmaya başlamasının 50. yılını kutladığı 2017’de çıkardığı mini kodlama Doodle oyunu epey bir popüler olmuştu. Bu özel oyun hâlâ günümüzde oynanabiliyor. Oyunun temel amacı ise çocuklara kodlamayı sevdirmek ve öğretmek. Fakat hangi yaşta olursanız olun bu mini kodlama oyunu kod bloklarıyla oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

Google’ın 2017 yılında çıkardığı bir diğer efsane Doodle oyunu ise Hip Hop’un doğuşunun 44. yılına özel yaptığı mini DJ’lik simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bizleri Hip Hop’ın günümüze bu duruma gelmesine katkıda bulunan “Oldschool” DJ’lerin yerine koyan bu oyunda, plakçalarımızın başına geçiyor ve dönemin ünlü ritimleri ile kendi ritmimizi yakalamaya çalışıyoruz.

Clara Rockmore, tarihin ilk kadın Theremin virtüözlerinden biridir. 1928 yıllarında Rus Profesör Leon Theremin tarafından icat edilmiştir ve ilk çalarken temas gerektirmeyen elektronik müzik aleti olarak tarihe geçmiştir. Başarılı bir keman virtüözü olan Clara Rockmore ise kısa zamanda Theremin’de de ustalaşmış ve yeni dönem müziğinin en önemli kadın temsilcilerinden biri olmuştur. Google’ın yaptığı bu özel Doodle oyununda Clara Rockmore olarak sahneye çıkıyor ve Theremin aracılığıyla kendi özel bestelerimizi oluşturuyoruz.

Google’da tarayıcı üzerinden oynanabilen oyunları sıraladığımız ve yakından baktığımız Google oyunları listemizin sonuna geldik. Daha fazla Doodle oyununa erişmek için Doodle Games araması yaparak Google’ın Doodle oyun arşivine erişebilirsiniz. Favori Google oyunlarınız neler? Favori Doodle ve oyunlarınızı bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.