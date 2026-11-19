Google Play, katlanabilir telefonlar ve büyük ekranlı cihazlar için uygulama kurallarını sıkılaştırıyor. Nisan 2027’den itibaren asgari şartları karşılamayan uygulamalar güncelleme yayımlayamayacak ve aramalarda daha az görünecek. En üst seviyeye ulaşanlar ise mağazada özel rozet alacak.

Katlanabilir telefon açılıyor, ekran genişliyor ama bazı uygulamalar hâlâ dar bir ekrandaymış gibi çalışıyor. Kenarlarda siyah boşluklar, ortada sıkışıp kalmış bir arayüz var. Katlanabilir telefonlar ve tabletler yıllardır piyasada olsa da bu sorun hâlâ çözülmüş değil. Google Play de bugüne kadar geliştiricilerin tercihine bıraktığı ekran uyumunu zorunlu tutmaya hazırlanıyor.

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Nisan 2027’de yürürlüğe girecek kurallar, katlanabilir telefonların yanı sıra tabletleri, masaüstü cihazları ve Android XR’ı da kapsıyor. Cihaz katlandığında çöken ya da yalnızca uyumluluk modunda çalışan uygulamalar, Google Play üzerinden güncelleme yayımlayamayacak. Mağaza aramalarında da daha az görünecekler.

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Telefon katlandığında uygulama kaldığı yerden devam etmeli

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Google Play, uygulama ve oyunların farklı ekranlara ne kadar iyi uyum sağladığına üç kademede bakacak. En temel şartlar, “uyarlanabilir hazır” adı verilen üçüncü kademede. Bu seviyede bir uygulamanın kenarlarda siyah şerit bırakmadan ekranı doldurması gerekiyor.

Ekrana sığmak tek başına yeterli değil. Telefon katlandığında ya da ekran döndürüldüğünde video başa sarmamalı, yazılmakta olan metin kaybolmamalı, okunan sayfa en üste dönmemeli. Kısacası ekranın boyutu ya da yönü değişse de uygulama kaldığı yerden devam etmeli.

Büyük ekranı iyi kullanan uygulamalar öne çıkacak

İkinci kademede uygulamanın ekranı doldurması yetmiyor. Birden fazla pencereyle çalışabilmesi ve klavye, fare, ekran kalemi gibi aksesuarları desteklemesi de gerekiyor. Bu şartları karşılayan uygulamalara Google Play’de ayrıcalık tanınacak.

En üst seviye olan birinci kademede ise ekranın boyutu kadar cihazın nasıl kullanıldığı da önemli. Örneğin katlanabilir telefon masada yarı açık durduğunda uygulamanın arayüzü bu konuma da sorunsuz uyum sağlamalı. Bu seviyeye ulaşan uygulamalar mağazada özel rozet alabilecek ve editör listelerinde öne çıkabilecek.

Uygulamayı indirmeden önce iç ekranda nasıl göründüğüne bakabileceksiniz

Nisan 2027’den itibaren Google Play’de yeni bir uygulama yayımlamak ya da mevcut bir uygulamayı güncellemek için standart telefon görselleri tek başına yeterli olmayacak. Geliştiricilerin bunlara katlanabilir cihazlardan alınmış en az üç ekran görüntüsü eklemesi gerekecek.

Görsellerin ikisi iç ekrandan alınacak. Biri 1:1, diğeri 4:3 oranında olacak. Üçüncü görsel de uygulamanın dış ekranda nasıl göründüğünü gösterecek. Böylece katlanabilir telefon sahipleri, uygulamanın geniş ekrana nasıl yerleştiğini indirmeden önce mağaza sayfasından görebilecek.

Oyunlar için sıra ağustos 2027’de

Oyunlar için üçüncü kademe kuralları ağustos 2027’de devreye girecek. Bu kademede oyunların, destekledikleri ekran yönlerinde büyük ekranı tamamen doldurması gerekiyor. Ancak yalnızca dikey oynanabilen bir oyunda telefon yatay çevrilirse arayüz bozulmadığı sürece kenarlarda siyah boşluk kalabilecek.

En üst seviye olan birinci kademede ise oyunun ekrana sığması yetmeyecek. İç ve dış ekran arasında geçiş yapıldığında oyun, çözünürlüğünü anında yeni ekrana göre ayarlamalı. Uyumlu ekranlarda saniyede 60 ila 120 kare (FPS) hızında çalışmak da bu kademenin şartlarından biri.