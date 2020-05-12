Slack, iPhone Uygulamasının Tasarımını Güncelledi

Popüler ekip içi iletişim uygulamaları arasından Slack, masaüstü ve Android sürümlerinde görünümünde yeniliğe gitmesinin ardından şimdi ise iPhone uygulamasının tasarımını baştan sona güncelledi.

Özellikle iş yerlerinde ekipler arası iletişimi sağlayabilmek için kullanılan görüntü, mesaj, doküman paylaşım ve aynı zamanda video konferans veya sesli görüşme uygulaması Slack, geçtiğimiz ay içerisinde masaüstü uygulamasının tasarımını tamamen değiştiren önemli bir güncellemeye sahip olmuştu.

Bu büyük güncellemenin ardından geçtiğimiz hafta Android uygulamasında yeni bir tasarım düzenine geçen şirket için şimdi ise sıra iPhone uygulamasında.

Slack, iPhone uygulamasının tasarımı güncelledi

Bugün yayınlanan güncellemeye ait notlarda, uygulamanın alt kısmında bir gezinme çubuğunun konumlandırılmış olduğu dikkat çekti. Daha önce böyle bir çubuğa sahip olmayan uygulamada ekranlar arası geçişler, iPhone'ların işletim sistemi olan iOS'te sıkça karşılaşılan kaydırma yöntemiyle yapılıyordu.

Slack tarafından sunulan yeni tasarıma sahip uygulama, iPhone akıllı telefonların uygulama marketi App Store'daki yerini aldı. Uygulamanızı güncellemiş olsanız dâhil yeni görünüme sahip olmayabilirsiniz zira yeni tasarımın sırayla tüm kullanıcılar için aktif edileceğine not düşülüyor.

Yaptığı açıklamada şirket yeni tasarım için: "Önceki sürümde, insanların Slack'in mobil uygulamasında kullandıkları dört ana özelliğe ulaşmaları fazlasıyla karmaşıktı, Bu karmaşıklığı, uygulamanın alt kısmına yeni bir gezinme çubuğu ekleyerek düzelttik. Bu çubuk: normalde ekranın sol tarafında bulunan sohbet/kanal geçişlerini sağlayan yan çubuk 'Ana Ekran', kişisel mesajlaşmalar 'DM'ler', kişilerin sizi etiketlediği yerleri gösteren 'Bahsetmeler' ve o anki durumunuzu ve tercihlerinizi çok daha kolaylayabileceğiniz "Siz" sekmelerini barındırıyor." açıklamalarında bulundu.

Aynı güncelleme ile ekranda sürekli olarak bulunarak iletişim kurmayı hızlandıran 'Yeni Mesaj' butonu da uygulamaya eklenmiş oldu. Güncelleme ile değişen yeni tasarımın sadece iOS işletim sistemine yönelik olduğu ve iPad'ler için henüz geçerli olmadığı da belirtilenler arasında.